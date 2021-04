Malezja: chrześcijanie mogą używać słowa „Allah” w odniesieniu do Boga

Chrześcijanie w Malezji mogą używać w publikacjach religijnych słowa „Allah” w odniesieniu do Boga. Taką decyzję wydał w środę sąd.

Sąd trzeciej instancji w kraju – wyjaśnił tym samym, że obowiązujący od 35 lat zakaz używania przez chrześcijan słowa „Allah” oraz trzech innych arabskich pojęć w publikacjach religijnych jest niezgodny z konstytucją.

Sąd Najwyższy w Kuala Lumpur tłumaczył w 1986, że używanie pojęcia „Allah” nie jest integralną częścią wiary chrześcijańskiej i dlatego w Malezji tylko muzułmanie mogą w ten sposób nazywać swojego boga.

Rząd próbował poprzez tę decyzję zapobiec zamieszaniu, które mogłoby prowadzić do nawracania się ludzi na inne religie – w tym przypadku na chrześcijaństwo. Sędzia utrzymywał teraz, że nie ma dowodów na to, iż używanie przez chrześcijan słowa „Allah” mogłoby prowadzić do zakłócenia porządku publicznego.

Dwanaście lat walki

Już w 2008 roku pewna chrześcijanka skarżyła się na rząd, gdy skonfiskowano jej na lotnisku 8 płyt CD, które zawierały słowo „Allah”. Płyty CD oddano jej w roku 2014 ale rząd podtrzymał zakaz używania słowa „Allah”.

Kościół katolicki już w 2014 roku używał słowa „Allah” w języku malajskim w odniesieniu do chrześcijańskiego boga, ale to nie doprowadziło do przełomu.

„Przełom dla wolności religijnej”

Arabskie słowo „Allah” określające „Boga” było używane przez chrześcijan od ponad 400 lat, jeszcze przed islamizacją kraju.

Pewien holenderski przedsiębiorca AC Ruyl, użył słowa „Allah” jako pojęcia określającego Boga już w roku 1612. Ukazało się ono w jego tłumaczeniu holendersko-malezyjskiej Ewangelii wg św. Jana, które ukazało się w roku 1629. Słowo „Allah” jest starsze niż islam; nawet w języku aramejskim, języku Jezusa, Bóg nazywany jest „Allah”.

Zgodnie z wydanym wyrokiem sądu z 10. marca chrześcijanie mogą używać w tekstach religijnych słowo „Allah” oraz trzech innych pojęć jednak z zastrzeżeniem, że będą one odnosiły się tylko do chrześcijan i będą opatrzone symbolem krzyża.

Nowa regulacja według chrześcijańskiego prawnika stanowi „potwierdzenie zasadniczej wolności religijnej dla wyznawców innych religii w Malezji”.

Większość ludności zamieszkującej Malezję to muzułmanie; chrześcijanie stanowią natomiast około 10% społeczeństwa.

Autor: Reinhold Scharnowski

Źródło: Livenet / Eternity News

