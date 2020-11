Malawi planuje otwarcie ambasady w Jerozolimie

W czwartek 5 listopada, premier Netanjahu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych afrykańskiego państwa Malawi, które latem przyszłego roku chce otworzyć ambasadę w Jerozolimie.

Dwa dni wcześniej w czasie swojej wizyty w Izraelu, minister spraw zagranicznych Malawi, Eisenhower Mkaka, oznajmił, że jego kraj zamierza otworzyć „pełnoprawną ambasadę w Jerozolimie”.

„To ważne oświadczenie świadczy o głębokości relacji między Izraelem i Malawi, i doprowadzi do dalszego umocnienia serdecznych relacji między obydwoma państwami” – stwierdzono we wspólnym oświadczeniu wydanym przez oba kraje.

„To wielki dzień”

„To wielki dzień ze względu na waszą decyzję o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy, naszej wiecznej stolicy począwszy od czasów króla Dawida” – powiedział Netanjahu, zwracając się do Mkaka podczas ich czwartkowego spotkania. „Witamy was jako przyjaciół. Witamy Malawi jako przyjaciół. Zawsze mieliśmy wspaniałe relacje, które będą jeszcze lepsze”.

Netanjahu powiedział, że Izrael chce zacieśnić więzy z Malawi w zakresie rolnictwa, zdrowia, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i na „każdym obszarze”, na którym „można współpracować”.

Spotkanie było pierwszą wizytą Mkaki w Jerozolimie, poprzedzoną sierpniowym oświadczeniem prezydenta Malawi o zamiarze otwarcia biura dyplomatycznego w Świętym Mieście.

W Malawi nie ma jeszcze ambasady

Afrykańskie Malawi to państwo dominująco chrześcijańskie, które obecnie nie ma ambasady w Jerozolimie. Prezydent Lazarus Chakwera, chrześcijanin ewangelikalny, powiedział, że pod jego przywództwem Malawi przejdzie serię reform. Chakwera objął urząd w lipcu tego roku.

„Reformy będą też obejmować przegląd naszej dyplomatycznej obecności, w tym postanowienie o posiadaniu nowych, dyplomatycznych misji w Lagosie, Nigerii i w Jerozolimie w Izraelu. W niedalekiej przyszłości przekażę więcej szczegółów na ten temat” – oznajmił Chakwera.

Jeśli Malawi wypełni swoje plany, stanie się pierwszym afrykańskim krajem, który otworzy ambasadę w Jerozolimie, oraz trzecim krajem po Stanach Zjednoczonych i Gwatemali, które już to zrobiły.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

