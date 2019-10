Mądrzejsi w związku – Mark Gungor

Wiele razy miałem do czynienia z ludźmi, których dotknęły negatywne konsekwencje głupich słów lub czynów popełnionych wobec swoich współmałżonków. Zdesperowani, zawsze mnie pytają: „Co ja mam teraz zrobić?”. Moja odpowiedź jest niezmienna: „Nie bądź osłem!”. To naprawdę żadna filozofia! Kiedy traktujesz kogoś źle, efekty tego również będą złe. Jeżeli jesteś obmierzłym gburem, nieczułym, głąbowatym prześmiewcą, niecierpliwym i wymagającym władcą – to czego się spodziewasz?

W poprzednich książkach często próbowałem dowieść,

że kluczem do udanego związku są dwa proste słowa: „Bądź miły”. Czasem jednak, by trafić do większej liczby ludzi, trzeba przekazać coś bez owijania w bawełnę. Dlatego być może na stronach tej książki dostrzeżesz odrobinę siebie. Jeśli tak, nie denerwuj się, gdyż koncepcją tej książki jest to, by dla każdego z nas stała się lustrem. Lustra są bardzo użyteczne, gdyż ukazują nam prawdę, jak rzeczywiście wyglądamy. Jeżeli wyglądamy paskudnie, lustro nam to pokaże, a wtedy będziemy mogli coś z tym uczynić.

Ponieważ nikt nie jest doskonały, spójrz uważnie w lustro i dokonaj koniecznych zmian. Wykaż też więcej zrozumienia dla innych ludzi, wiedząc, że każdy z nas potrzebuje tego samego od innych, gdy zmaga się z własnymi przejawami osłowatości. Spróbujmy być nieco mniej uparci, nie tak bardzo leniwi, mniej aroganccy, nie tak głupi, nie tak przemądrzali, mniej egoistyczni, mniej skąpi i dużo mniej krytyczni. Krótko mówiąc…

Nie bądźmy osłami!

Dane książki:

Pełny tytuł: Mądrzejsi w związku czyli jak nie być osłem

Autor: Mark Gungor

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO