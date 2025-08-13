Madonna błaga papieża o pomoc dla dzieci z Gazy

Madonna zwróciła się do Papieża Leona XIV z pilnym apelem: „Most Holy Father, please go to Gaza and bring your light to the children before it’s too late”. Apel opublikowała w mediach społecznościowych 12 sierpnia 2025 roku, w dniu urodzin swojego syna Rocco. Twierdzi, iż „jest jedynym z nas, któremu nie można odmówić wstępu” do Strefy Gazy.

Jako matka, nie potrafi znieść widoku cierpienia dzieci; uważa, że dzieci świata należą do nas wszystkich. Podkreśliła pilną potrzebę otwarcia „bram humanitarnych”, ponieważ „nie ma już czasu”.

Jednocześnie Madonna zaznaczyła, że nie obwinia żadnej ze stron konfliktu: „Nie wskazuję palcem, nie obwiniam, nie zajmuję stron. Wszyscy cierpią. W tym matki zakładników. Modlę się o ich uwolnienie” AP NewsJewish Telegraphic Agency. Zaapelowała także o wsparcie organizacji humanitarnych: World Central Kitchen, Women Wage Peace oraz Women of the Sun.

Ten apel wpisuje się w szerszy kontekst: Papież Leon XIV od momentu objęcia urzędu w maju 2025 roku wielokrotnie wzywał do natychmiastowego zawieszenia broni i przestrzegania praw humanitarnych w Gazie.