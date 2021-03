Współpracujący z Capitol CMG artysta uwielbienia i autor tekstów Mack Brock wydaje swój nowy album live „SPACE”, który jest już dostępny. Brock nagrał ten wyjątkowy album w trakcie trwającej pandemii w swoim rodzinnym Charlotte, NC.

Brock pracował w otoczeniu muzyków, ekipy i rodziny, która od dawna towarzyszy mu i jego żonie, Meredith. SPACE jest pełen piosenek, które przypominają, że Jezus zawsze tworzy dla nas przestrzeń – bez względu na nasze otoczenie, przeszłość, porę roku, wady i niepowodzenia.

„Bóg Cię kocha – a kiedy to zrozumiesz, zmieni to twoje życie”

„Ludzie są zmęczeni i często czują się pozostawieni sami sobie” – mówi Mack Brock. „Pragnieniem mojego serca jest, byśmy ja sam, moja rodzina i moja muzyka byli przewodnikiem, który przypomina ludziom, że są kochani i akceptowani takimi, jakimi są, bez żadnych ograniczeń.

Mogą być pewni tego, kim są. Bóg cię kocha, a kiedy to zrozumiesz, zmieni to twoje życie. Pozwoli ci to kochać ludzi w nowy sposób – miłością, która służy, miłością, która prowadzi z łaską. Myślę, że stąd wzięło się nasze pragnienie, aby oddać nasze życie służbie, jak i również zostać rodziną zastępczą.”

Rodzina zastępcza

W tym sezonie wakacyjnym rodzina Brocków wygląda nieco inaczej, gdyż rozpoczęli oni przygodę z byciem rodziną zastępczą. Otworzyli swój dom dla tych, którzy potrzebują opieki, okazując tym samym Bożą miłość tak jak On okazuje ją nam.

„Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że bycie rodzicem zastępczym jest niejako obrazem Bożej miłości do nas” – mówi Brock o rodzinie zastępczej. „Przychodzimy do Boga z niczym, a On kocha nas bez obietnicy otrzymania miłości w zamian. Troszczy się o nas i pielęgnuje nas, czyniąc siebie tak bardzo narażonym na odrzucenie; to jest bardzo podobne do tego, co czuje się w rodzinie zastępczej”.

Bóg jest z nami

Po roku, który był wyzwaniem dla większości ludzi na całym świecie, ten nowy album oferuje osiem nowych piosenek, które pomogą słuchaczom wejść w nową zażyłość z Bogiem.

Brock uchwycił w pieśni prawdę, którą musimy usłyszeć – że Bóg jest z nami.

SPACE został wyprodukowany wspólnie przez Aarona Robertsona i Brocka, a wśród współautorów piosenek na albumie znaleźli się Phil Wickham, Chris Davenport, Jason Ingram, Matt Maher i inni. W projekcie gościnnie pojawiają się również Matt Maher, Amanda Lindsey Cook i Mateus Asato.

Źródło: The Christian Beat

