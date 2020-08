Mack Brock wydaje dwie składanki – „Covered” i „Greater Things”

Mack Brock, muzyk pięciokrotnie nominowany do nagrody GMA Dove, wydał wyczekiwaną przez fanów składankę „Covered”. Jest to kontynuacja docenionego przez krytyków projektu „Greater Things”, który od momentu premiery był streamowany ponad 9 mln razy przez ludzi z całego świata. „Covered” jest dla Brocka wyrazem całkowitego polegania na Bogu.

„Witasz mnie z otwartymi ramionami, takiego, jakim jestem, jak to możliwe?”, słyszymy w pierwszej piosence zatytułowanej „I Am Loved”. Pełen pasji głos i rytmiczny beat tworzą utwór, który symbolizuje przeżycia związane z muzyką uwielbieniową. Przepełniona mocą piosenka od razu zachęca do podniesienia rąk i serca aż do Nieba.

Utwór „After Me” zaczyna się spokojną, ale zdecydowaną melodią graną na gitarze, jednocześnie wpisując się w gatunek współczesnej muzyki uwielbieniowej. Gitara z pewnością nadaje piosence nieco inny charakter, podkreślając jednak zamysł artysty.

Przekazująca wiele emocji składanka, która opowiada o nadziei, marzeniach i lęku Brocka, zdecydowanie nie zawodzi. Szczere teksty i przekonujący wokal z pewnością pozwalają muzykowi głęboko połączyć się ze słuchaczami. Każda z pięciu piosenek jest szczególna i pełna mocy.

Brock wydał również pierwsz y fizyczny album, „Greater Things”.

Oprócz piosenek ze składanki pod tym samym tytułem wydanej rok temu w wersji elektronicznej na płycie znajdują się też utwory z „Covered”.

„Greater Things” to zwieńczenie muzycznej podróży Macka, w której artysta wyrażał, jak bardzo polega na Bogu. Tworząc ten projekt, Brock współpracował ze znanymi osobami w branży, m.in. z Ritą Springer, Amandą Lindsey Cook z Bethel Music, KB, Lindsey Sweat i London Gatch. Aż 39 stacji radiowych dodało piosenkę tytułową z albumu do swojego programu.

