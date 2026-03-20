Lżej. Jak mądrze i skutecznie korzystać z leków GLP-1 oraz zmienić nawyki na lepsze

Pierwszy polski poradnik dla osób rozpoczynających terapię lekami GLP-1 oraz dla tych, które już z niej korzystają.

Zaczynasz leczenie analogami GLP-1, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Czujesz, że wskazówki dotyczące diety, które dał ci lekarz, to za mało?

Znana i ceniona lekarka Anna Sankowska-Dobrowolska (@lek_anna_obesitolog) oraz doświadczona dietetyczka i psychodietetyczka Oliwia Poniatowska (@liv.diet) odpowiadają na wszystkie pytania i rozwiewają wątpliwości osób stosujących leki GLP-1. Specjalistki bazują na rzetelnej wiedzy oraz swoim doświadczeniu z polskimi pacjentkami i pacjentami, by wytłumaczyć:

• jak działają analogi GLP-1 i czego się spodziewać w pierwszym miesiącu leczenia,

• jak prawidłowo jeść i uniknąć niedoborów, gdy znika uczucie głodu,

• jak dbać o metabolizm i zapobiec skutkom ubocznym stosowania leków GLP-1,

• jak szybko i skutecznie opanować nowe nawyki związane z jedzeniem, snem i radzeniem sobie ze stresem,

• co robić, gdy waga przestaje spadać,

• jak uniknąć efektu jo-jo.

W książce znajdziesz także gotowe jadłospisy, proste strategie na trudniejsze dni, przepisy wysokobiałkowe oraz skuteczne techniki psychodietetyczne, które pomogą ci w terapii i utrzymaniu jej rezultatów.

Odchudzaj się skutecznie. Odchudzaj się bezpiecznie.

O AUTORKACH:

lek. med. Anna Sankowska-Dobrowolska

Lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych i obesitolożka, certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. W swojej pracy łączy medycynę opartą na faktach z psychodietetyką i empatycznym, holistycznym podejściem do pacjentów. Absolwentka studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Autorka programu leczenia otyłości dla kobiet Femilite.

mgr Oliwia Poniatowska

Magister dietetyki oraz absolwentka studiów podyplomowych z psychodietetyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, posiada certyfikat „Specjalista przyjazny insulinoopornym” School of Insulinresistance Therapy. Na co dzień pracuje z pacjentami z otyłością i jej powikłaniami. W swojej pracy stawia na dopasowanie zaleceń do realnych możliwości pacjenta oraz budowanie zdrowych i trwałych nawyków zamiast rewolucyjnych zmian.

Dane książki:

Lżej. Jak mądrze i skutecznie korzystać z leków GLP-1 oraz zmienić nawyki na lepsze

Wydawnictwo: Znak Literanova

EAN: 9788384272039

Autor: Anna Sankowska-Dobrowolska, Oliwia Poniatowska

Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: I

Liczba stron: 312

Format: 140×205

Rok wydania: 2026