Lynda Randle wydaje nowy album „Pilgrim Journey”

11 lutego, laureatka nagrody DOVE, piosenkarka gospel i autorka tekstów Lynda Randle przedstawia nową płytę „Pilgrim Journey”, porywający album gospel, pełen emocjonalnych ścieżek wokalnych i bogatych, autentycznych tekstów. Na wydanym przez Gaither Music Group albumie wystąpiła gościnnie Kimberly Schlapman z Little Big Town i Tommy Sims w doskonałej produkcji piosenkarki i autorki tekstów Cindy Morgan, dwukrotnie nominowanej do nagrody GRAMMY i 13-krotnej laureatki nagrody DOVE.

„Pilgrim Journey” to energetyczna, duchowa podróż, która zaprasza słuchaczy do podążenia za naszą wrodzoną tęsknotą za nadzieją i zachęca do wytrwałości w oczekiwaniu na wieczną obietnicę wolności. Płyta uwydatnia charakterystyczną dla Randle stylistykę, która wyraża jej głębokie zamiłowanie do muzyki soul, przywodzące na myśl artystów, którzy ją zainspirowali, takich jak: Mavis Staples, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, The Blind Boys of Alabama i inni.

„’Pilgrim Journey’ to dla mnie wyjątkowy projekt, ponieważ jest mostem łączącym moje korzenie i moją teraźniejszość, swego rodzaju muzycznym powrotem do domu” – powiedziała Lynda Randle. „To album o żalu, uzdrowieniu, przebaczeniu, miłości… podróż ku jedności; a łączenie ludzi to moja pasja. Wspólna praca i produkcja razem z moją muzyczną bohaterką Cindy Morgan oraz niezwykłymi muzykami i talentem, jaki wniosła w ten projekt, to więcej, niż spełnione marzenie!”. (…)

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

