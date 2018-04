Lwów: trwa spotkanie młodych Taizé

We Lwowie trwa regionalne spotkanie młodych Taizé. Bierze w nim udział ok. 2 tys. młodych ludzi z Ukrainy, a także krajów Europy środkowo-wschodniej. Uczestnicy spotkania, wśród których są także młodzi z Donbasu modlą się o pokój.

Regionalne spotkania młodych

organizowane są przez ekumeniczną wspólnotę Taizé w różnych miejscach Europy i są dopełnieniem Europejskiego Spotkania Młodych, jakie odbywa się na przełomie grudnia i stycznia. Spotkanie we Lwowie przeżywane jest szczególnie w duchu modlitwy o pokój. „Chcemy wszystkim pokazać, że spotkanie to jest szczególnie ważne na Ukrainie, w kraju w którym na wschodzie toczy się wojna. Ważne jest zatem, aby nie zapominać o tej rzeczywistości. Dlatego pierwsza myśl, jaka pojawia się na tym spotkaniu, to modlitwa o pokój” – mówi br. Jean Daniel z Taizé, jeden z koordynatorów spotkania.

za Rad. Watykanskie