Lunchbox na każdy dzień

Twój lunch wcale nie musi być drogi ani nudny! Zamknij w swoim lunchboxie zdrowe danie z łatwo dostępnych składników, a stosując zasady japońskiego bento, spraw, aby wyglądało pięknie i apetycznie!

Moda na lunchboxy opanowała cały kraj. Każdy, kto dba o swoje zdrowie zabiera do pracy pudełko wypełnione pysznościami. Jeśli brakuje ci inspiracji, zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tutaj nie tylko smaczne przepisy na dania wykonane z sezonowych składników, ale też praktyczne porady:

– jak tanio i szybko przygotować posiłek do lunchboxa

– jak planować całoroczną dietę i robić zakupy z głową

– jak przestać marnować jedzenie

– jakiego pudełka używać do danego posiłku

Malwina Bareła, autorka bloga Filozofia Smaku, w swoim życiu kieruje się japońską filozofią bento. Wie, że jesteś tym, co jesz, a jedzenie przygotowujemy nie tylko dla żołądka, ale również dla oczu.

Dane książki:

Wydawca: Znak Horyzont

Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

Pierwsze wydanie: 2018-09-17

ISBN: 978-83-240-5458-9

Liczba stron: 320