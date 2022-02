LUMINS i ich album LUMINS vol. 1

23 kwietnia LUMINS wydali swój album zatytułowany LUMINS VOL. 1

Aaron Ivey, pastor uwielbienia w The Austin Stone, mówi: „To była niesamowita podróż od kiedy ruszyliśmy z LUMINS zeszłej jesieni. Jest to zupełnie nowy projekt złożony z autorów piosenek, producentów oraz muzyków z naszego Creative Collective przy The Austin Stone!

Artyści ci, normalnie również działający w naszym kościele pracowali nad tym albumem przez kilka lat. Jesteśmy absolutnie zachwyceni tą świeżą ekspresją uwielbienia Chrystusa, które stworzyło LUMINS!”

Służyć i budować

LUMINS jest projektem kościoła Austin Stone Worship. Składa się z autorów piosenek, producentów i muzyków z Creative Collective w The Austin Stone. Creative Collective jest comiesięcznym spotkaniem dla wszystkich, którzy są zaangażowani w prowadzenie uwielbienia w którymkolwiek z pięciu kampusów The Austin Stone. „Worship Collective to czas, w którym możemy służyć naszemu zespołowi i budować go. Jemy wtedy niesamowite jedzenie, a następnie uwielbiamy poprzez śpiew, modlitwę oraz wspólne rozpamiętywanie i przyjmowanie wieczerzy.” – mówią muzycy.