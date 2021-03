Luis Palau, ewangelista milionów, umiera w wieku 86 lat

Luis Palau przez ponad 55 lat niósł Ewangelię na krańce świata, ogłaszając przesłanie Jezusa Chrystusa setkom milionów ludzi. W czwartek 11 marca zmarł na raka.

Czy to dzięki pasji głoszenia Dobrej Nowiny, błyskowi w oku, czy bystremu poczuciu humoru, Palau miał zdolność nawiązywania kontaktu z szerokim gronem rozmówców, od światowych liderów, po ludzi żyjących na marginesie.

Luis urodził się w Buenos Aires w Argentynie, w zamożnej rodzinie katolickiej, a jego rodzice byli pod wpływem misjonarzy amerykańskich i brytyjskich. Ostatecznie, państwo Palau przyjęli chrześcijaństwo ewangelikalne, kładąc fundament pod wiarę, która doprowadziła ich syna do pozycji międzynarodowego ewangelisty.

W wieku 10 lat, po nagłej śmierci ojca, Palau z dnia na dzień stał się gospodarzem domu. Śmierć ojca zostawiła rodzinę niemal bez grosza i zmusiła młodego Luisa do pójścia do pracy w celu utrzymania matki i rodzeństwa. Gdy jednak miał dwadzieścia lat, matka przekonała go do wyjazdu z Argentyny na studia biblijne w Ameryce.

W czasie nauki w Multnomah Bible College (obecnie Uniwersytet Multnomah) w Portland w Oregonie, Palau poślubił Patricię Scofield, z którą spędził w małżeństwie kolejne 60 lat. Oboje nawiązali współpracę z Billy Grahamem i w końcu założyli własną służbę o światowym zasięgu, Luis Palau Association (LPA).

Luis Palau podzielił się Ewangelią z miliardem ludzi z 75 krajów na świecie.

Według szacunków LPA, na szeroko zakrojonych wydarzeniach ewangelizacyjnych począwszy od Kolumbii, przez kraje byłego Związku Radzieckiego, aż do jego ostatniej podróży po Hiszpanii w 2019 roku, Palau podzielił się Ewangelią z miliardem ludzi z 75 krajów na świecie.

W czasie służby, Palau prowadził bliską współpracę z trzema ze swoich czterech synów. Razem przyjęli nowy model docierania do ludzi zwany „CityFest”, zastępując masowe krucjaty przyjaznymi rodzinie festiwalami, skupionymi na łączeniu kościołów, firm i organizacji cywilnych dla służenia swoim społecznościom.

W 2015 roku, Palau głosił do ponad 60 tysięcy słuchaczy zebranych w nowojorskim Central Parku, w kulminacyjnym dniu wielomiesięcznej kampanii, obejmującej 1 200 kościołów z obszaru Nowego Jorku.

Palau pomagał też szkolić i prowadzić w osobistym rozwoju tysiące chrześcijańskich ewangelistów, wywierając wpływ o globalnym zasięgu przez radio, telewizję i internet.

Pod koniec 2017 roku, zdiagnozowano u niego nowotwór płuc w czwartym stadium rozwoju. Mimo to, w ostatnich latach pozostał aktywny, publikując wspomnienia i pozwalając, by historia jego życia została sportretowana w filmie z 2019 roku zatytułowanym „Palau the Movie”.

Pokorne wychowanie i oddanie dzieleniu się miłością Chrystusa pomogło Palau w komunikowaniu się z ludźmi z różnych grup, łącznie z prezydentami i wysokimi duchownymi. Przykładowo, ewangelista wygłaszał błogosławieństwo na oficjalnym nabożeństwie modlitewnym w ramach drugiej inauguracji prezydenta Billa Clintona. Regularnie modlił się też ze swoim rodakiem ojcem Jorge Mario Bergoglio, zanim ten został papieżem Franciszkiem. Gdy w 2013 roku Bergoglio wybrano biskupem Rzymu, Palau nazwał go prawdziwym przyjacielem ewangelikalnych chrześcijan.

Jest przygotowany na wieczność

Rodzina Palau to kolejne źródło inspiracji. We wrześniu 2019 roku, prawie dwa lata po wykryciu raka, Palau powiedział CBN News, że jest przygotowany na wieczność, choć z bólem zostawia swoich bliskich.

„Nie błagam o uzdrowienie, bo nie znam Bożych celów. Ufam Bogu całkowicie. Jedyne, co mnie smuci, to zostawienie mojej żony i dzieci, zespołu i kilkorga moich najlepszych przyjaciół. To jedyna rzecz. Ale naprawdę jestem gotowy, by odejść. Mam pokój Pana” – powiedział w jednym ze swoich ostatnich wywiadów telewizyjno-radiowych.

Zdrowie Palau zaczęło się pogarszać na początku 2021 roku. 1 marca, jego syn i partner w służbie Andrew Palau ogłosił, że po spędzeniu w styczniu dwóch tygodni w szpitalu z powodu kłopotów z sercem i płucami, obecnie ojciec znajduje się pod opieką hospicjum. Najmłodszy syn Palau przekazał wiadomość na stronie ojca na Facebooku:

„Tata z trudem brnie do mety, chcąc jeszcze tylko spełnić pragnienie swojego serca i zobaczyć każde ze swoich wnuków. Pan zna jego faktyczny czas, a w tych kilku ostatnich dniach Tata stale nam przypomina: 'Droga Boża jest doskonała'”.

Wiadomość o jego pogarszającym się stanie zdrowia wywołała napływ wyrazów uznania i życzeń, w tym od ewangelisty Franklina Grahama.

„Był dobrym przyjacielem mojego ojca Billy Grahama, i jest też moim przyjacielem. Jego rodzina przekazała, że znajduje się obecnie pod domową opieką hospicyjną. Wiem, że będą wdzięczni za nasze modlitwy w tym czasie” – napisał Graham na Twitterze.

Chrześcijański autor książek Lee Strobel poprosił o modlitwy za Palau, którego określił mianem osobistego bohatera.

„Proszę, módlcie się za mojego przyjaciela i bohatera Luisa Palau, który jest bliski śmierci z powodu raka. Niedawno spędziłem z nim dzień w jego domu i powiedział, że jest gotowy – nawet niecierpliwy – by pójść do nieba” – napisał Strobel na Twitterze. „Jest tak wiernym i ujmującym sługą Boga!”.

Na śmierć Palau zareagowali różni liderzy chrześcijańscy.

„Byłem jednym z milionów ludzi dotkniętych życiem Luisa Palau i jego służbą” – napisał na stronie kondolencyjnej LPA lider chrześcijańskiej muzyki uwielbienia Don Moen. „Miałem zaszczyt i przywilej prowadzić uwielbienie w ciągu ostatnich 10 lat dla organizacji Palau w Wietnamie razem z Luisem, z Andrew Palau w Tanzanii, Etiopii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Malawi. Swoim stylem przywództwa służebnego Luis nadał ton całej organizacji Palau”.

„Był taki sam na scenie i poza sceną, był autentyczny, a dla mnie był też wspaniałym przykładem, jak lider powinien się zachowywać i jak lider powinien przewodzić” – kontynuował Moen. „Bardzo będzie mi go brakowało; na zawsze będę wdzięczny, że mogłem znać tego wspaniałego człowieka”.

„Gdy myślę o tym, jak opisać Luisa Palau, pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to jego radość. Jego promienny uśmiech, jego entuzjazm, jego energia pochodziły z głębokiej miłości do Jezusa i pasji dzielenia się łaską i prawdą z każdym, kto chciał słuchać” – powiedział pastor Samuel Rodriguez, prezydent National Hispanic Christian Leadership Conference.

„Chociaż Luis nie pragnąłby siebie wysławiać, cieszymy się z powodu jego wierności: dzięki jego posłuszeństwu, które trwało przez całe życie, ponad miliard ludzi na świecie usłyszało Ewangelię” – napisał w oświadczeniu Rodriguez, który określił Palau mianem mentora i przyjaciela.

Ostatecznie, Luis Palau przeżył pierwotne prognozy lekarza o ponad dwa lata, przecząc przewidywaniom i do samego końca prowadząc życie poświęcone służbie Bożemu Królestwu.

„kochał Jezusa Chrystusa”

Zapytany o swoją spuściznę, Palau pomyślał o swoich czterech synach i ich rodzinach, mówiąc CBN News: „Mam nadzieję, że moi synowie umieszczą na moim nagrobku: Mój ojciec nie był doskonały, ale z pewnością kochał Jezusa Chrystusa”.

W oświadczeniu przekazującym wiadomość o jego śmierci, Luis Palau Association zawarło cytat, który wyraża niezachwiane oddanie ukochanego ewangelisty:

„Nie żałuję wylewania moich lat od czasu, gdy byłem chłopcem, ze względu na Dobrą Nowinę. Gdybym żył tysiąc razy, każde życie poświęciłbym temu samemu powołaniu” – Luis Palau.

Autor: John Jessup

Źródło: CBN News