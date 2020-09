Wierzę w Ciebie – I Still Believe (2020)

Film „Wierzę w Ciebie” to prawdziwa historia miłości wystawionej na próbę. Gdy wydaje się, że zdobywający popularność piosenkarz i jego ukochana mają świat u stóp, ich szczęście burzy diagnoza, która brzmi jak wyrok.

Jeremy i Melissa nie zamierzają się jednak poddać, a sił dodaje im wiara. Czy miłość i moc modlitwy zdołają pokonać śmierć? Czy zakochani odnajdą sens w cierpieniu, które zgotował im los? Porywająca opowieść o tym, że wiara, nadzieja i miłość sprawiają, że nigdy nie jesteśmy zdani tylko na siebie.

Reżyser Jon Erwin nie spodziewał się, że premiera jego nowego filmu odbędzie się podczas globalnej pandemii, która doprowadzi do zamknięcia kin, ale tak właśnie się stało. Mówi jednak, że pomimo trudności film prowadzi wielu ludzi do Jezusa.

– Życie pełne jest rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli i które nie idą zgodnie z planem – powiedział Erwin, współreżyser filmu, w rozmowie z Christian Headlines. – Motyw przewodni produkcji to „Nadal wierzę, nawet jeśli nie widzę”. Całkiem nieźle pasuje do okoliczności.

Film „Wierzę w Ciebie” (I Still Believe)

Film „Wierzę w Ciebie” (I Still Believe) powstał w oparciu o historię miłości chrześcijańskiego muzyka Jeremy’ego Campa i jego pierwszej żony, Melissy Lynn Henning, która zmarła w 2001 r., niecały rok po ich ślubie. Produkcja ta jest dostępna jest na Blu-ray i DVD, a także na platformach wideo na życzenie, np. Amazon Prime, Apple TV czy Google Play.

Produkcja zatytułowana jest tak samo, jak jedna z popularnych piosenek Campa („I Still Believe”). Powstała w niedawno założonym przez braci Erwin studiu Kingdom we współpracy z Lionsgate. Jak wyjawił Jon Erwin, mimo że „Wierzę w Ciebie” nie było grane zbyt długo, wywarło na ludzi ogromny wpływ w trakcie pandemii.

– Wciąż słyszymy historie ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, czują się zachęceni lub odnajdują nadzieję po obejrzeniu filmu – powiedział Erwin. – Cieszę się, że produkcja została wydana.

Rolę matki Campa odegrała piosenkarka country Shania Twain, a w jego ojca wcielił się Gary Sinise. Britt Robertson wspaniale zagrała Melissę, zmarłą żonę Campa. W rolę piosenkarza wcielił się natomiast KJ Apa z Nowej Zelandii.

Film powstał aby dać ludziom nadzieję

Erwin zachęca, aby kościoły i rodziny korzystały z możliwości obejrzenia „Wierzę w Ciebie” w domu. Ma nadzieję, że ludzie zgłębią główne wątki poruszane w filmie – wiarę, modlitwę i miłość gotową do poświęceń. LifeWay wydało także towarzyszące produkcji książki i przewodniki.

– Film powstał tak, aby dać ludziom nadzieję i pokazać ułamek mocy, jaką ma Ewangelia, zmiany, jaką może wywołać w naszym życiu – dodał Erwin. – To ma sprowokować do dyskusji. Ludzie potrzebują nadziei, potrzebują Ewangelii. Dlatego właśnie robimy to, co robimy.

Mimo że niewiele osób obejrzało film w pierwszy jego kinowy weekend, „Wierzę w Ciebie” (I Still Believe) zajęło pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w dzień swojej premiery 13 marca. Budżet produkcji wynosił 12 mln dolarów, a zysk ze sprzedaży biletów to ponad 9 mln dolarów.

Dane filmu

Tytuł oryginalny: I Still Believe

Obsada:K.J. Apa, Britt Robertson, Gary Sinise, Shania Twain, Melissa Roxburgh

Reżyseria: Andrew Erwin, Jon Erwin

Scenariusz: Jon Erwin, Jon Gunn

Zdjęcia: Kristopher Kimlin

Muzyka: John Debney

Produkcja: USA

Rok produkcji: 2019

Rok premiery: 2020

Czas: 1 godz. 55 min.

Wykorzystano do opracowania za zgodą tłum. artykułu The Christian Post | Autor: Jeannie Law i inne źródła.

Podobny film

Dotknij nieba (I Can Only Imagine)