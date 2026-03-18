Lottie Moon – Poślij mnie

Kiedy była dziewczynką, nikt nie spodziewał się, że młoda i psotna Charlotte Digges Moon kiedykolwiek przeniesie się na drugi koniec świata, aby zostać jedną z pierwszych kobiet- misjonarek. Jednak Lottie Moon nie była zwykłą dziewczyną.

Ta biograficzna książka opowiada o tym, jak Lottie porzuciła wszystko, co znała, i poświęciła swoje życie głoszeniu ewangelii w Chinach. Spędziła tam dziesiątki lat, służąc i nauczając, oferując swoim nowym przyjaciołom domowe ciasteczka i opowiadając im o Jezusie. Napisała setki listów, aby zebrać fundusze na swoją pracę, a jej niestrudzona postawa pozostawiła dziedzictwo na obu kontynentach.

Opowiadana przez pandę Mei Mei książka oferuje unikalne spojrzenie na to, jak może wyglądać życie dla Boga, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Czytelnicy zainspirują się odwagą Lottie i uzmysłowią sobie, że dzięki wierze mogą spełniać się najwspanialsze marzenia.

Amy Whitfield amerykańska dziennikarka, zajmuje się komunikacją oraz koordynacją działań misyjnych, podobnie jak Lottie Moon; z mężem i dwójką dzieci uwielbiają czytać książki, podróżować i spędzać czas z psami, ich największymi przyjaciółmi.

Dane książki:

Stron: 32

Format: 21 x 26 cm

Oprawa: miękka

ISBN 9788364837685

Wydawca: Wydawnictwo CLC