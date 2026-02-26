LOTNICZKA. Opowieść o Janinie Lewandowskiej

Wielkopolanka. Córka generała. Nauczona trudów wojny i miłości do ojczyzny.

Polska LOTNICZKA

Pilotowała szybowce i samoloty, w czasach, gdy ich zobaczenie było marzeniem wielu. Odwaga była jej drugim imieniem.

Dorastała w domu o tradycjach wojskowych. Ojciec – gen. Józef Dowbór-Muśnicki, naczelny dowódca Powstania Wielkopolskiego nie potrafił okazywać uczuć. Swoje dzieci wychował w dumie, wpił im ambicie i nieustający pęd do wolności.

Kobieta w mundurze wychowana w domu o tradycjach wojskowych długo szukała swojego miejsca na świecie. Matka wpoiła jej miłość do muzyki. Chciała zostać pianistką. Coś ciągnęło ją jednak do przestworzy. Temperament? Chęć poświęcenia się? Miłość do ojczyzny? A może narzucony przez pokolenie, do którego należała, pęd za wolnością?

Gdy miała zaledwie 32 lata została zamordowana w Katyniu.

Jak trudne relacje rodzinne ukształtowały jej siłę i charakter?

Czy była zakochana? I w kim?

Przed czym uciekała?

Agata Puścikowska dociera do nieznanych dokumentów i faktów o Jance Lewandowskiej. Poznaj te pełną zagadek bohaterkę.

Dane książki:

Autor: Agata Puścikowska

Wydawnictwo: Znak

Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: I

Liczba stron: 336

Format: 144×205

Rok wydania: 2026