LOTNICZKA. Opowieść o Janinie Lewandowskiej
Wielkopolanka. Córka generała. Nauczona trudów wojny i miłości do ojczyzny.
Polska LOTNICZKA
Pilotowała szybowce i samoloty, w czasach, gdy ich zobaczenie było marzeniem wielu. Odwaga była jej drugim imieniem.
Dorastała w domu o tradycjach wojskowych. Ojciec – gen. Józef Dowbór-Muśnicki, naczelny dowódca Powstania Wielkopolskiego nie potrafił okazywać uczuć. Swoje dzieci wychował w dumie, wpił im ambicie i nieustający pęd do wolności.
Kobieta w mundurze wychowana w domu o tradycjach wojskowych długo szukała swojego miejsca na świecie. Matka wpoiła jej miłość do muzyki. Chciała zostać pianistką. Coś ciągnęło ją jednak do przestworzy. Temperament? Chęć poświęcenia się? Miłość do ojczyzny? A może narzucony przez pokolenie, do którego należała, pęd za wolnością?
Gdy miała zaledwie 32 lata została zamordowana w Katyniu.
Jak trudne relacje rodzinne ukształtowały jej siłę i charakter?
Czy była zakochana? I w kim?
Przed czym uciekała?
Agata Puścikowska dociera do nieznanych dokumentów i faktów o Jance Lewandowskiej. Poznaj te pełną zagadek bohaterkę.
Dane książki:
Autor: Agata Puścikowska
Wydawnictwo: Znak
Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami
Wydanie: I
Liczba stron: 336
Format: 144×205
Rok wydania: 2026