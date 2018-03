Londyn: katolicy chcą otwierać nowe szkoły

Abp Rowan Williams, były zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej, sprzeciwia się uchyleniu ograniczeń prawnych, które uniemożliwiają otwieranie nowych szkół katolickich w Wielkiej Brytanii.

W kraju tym brakuje miejsc w szkołach kościelnych. Poszczególne diecezje wyrażają więc gotowość otwarcia nowych placówek oświatowych. Uniemożliwia im to jednak aktualne prawo. Przewiduje ono, że w nowych szkołach wyznaniowych może być co najwyżej 50 proc. uczniów danego wyznania. W praktyce oznacza to, że szkoły po przekroczeniu tego progu musiałyby odsyłać katolickie dzieci ze względu na ich wiarę, co jest niezgodne z prawem kanonicznym.

Przed ubiegłorocznymi wyborami Partia Konserwatywna obiecała usunąć to ograniczenie,

uznając, że jest ono niesprawiedliwe i uniemożliwia otwarcie nowych szkół. W listopadzie Episkopat Anglii i Walii wezwał rząd do spełnienia przedwyborczych deklaracji. Sprzeciwiają się temu środowiska laickie, które wystosowały w tej sprawie list otwarty. Podpisał się pod nim również abp Rowan Williams, który do 2013 r. był Prymasem Wspólnoty Anglikańskiej.

za Rad. Watykanskie