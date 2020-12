Listy do nieznajomej – C.S. Lewis

Książka stanowi zbiór listów do kobiety, której autor nigdy nie spodziewał się poznać osobiście. Chociaż składają się one na jedną z liczniejszych korespondencji C.S. Lewisa, to może on poszczycić się także innymi, liczącymi ponad sto listów.

Wydaje się, że autor nigdy nie pomyślał o tym, że mogłyby zostać opublikowane.

Dziś „Listy do nieznajomej” zajmują poczytne miejsce obok innych jego książek o tematyce chrześcijańskiej, dlatego odważyliśmy się je opublikować.

O autorze

C.S. Lewis (1898–1963) był nauczycielem i wykładowcą literatury angielskiej w Oksfordzie w latach 1925–1954. Ceniono go nie tylko za głęboką znajomość literatury angielskiej i intelektualizm, lecz również za pełne życiowej mądrości książki. Do jego najbardziej znanych prac należą An Allegory of Love (Cztery miłości) i Listy starego diabła do młodego (The Screwtape Letters) – druga z nich, w humorystyczny sposób przedstawiająca temat zbawienia, zdobyła pisarzowi szeroką popularność. Lewis jest również autorem trylogii fantastyczno – naukowej – Z milczącej planety, Perelandra i Ta ohydna siła – z głębokimi podtekstami moralnymi.

Lewis jest autorem licznych książek dla dzieci (najbardziej znaną z nich jest Lew,czarownica i stara szafa) i autobiograficznej pracy Surprised by Joy. Zmarł podczas sprawowania funkcji profesora angielskiej literatury średniowiecznej i renesansowej na uniwersytecie w Cambridge w1963 roku.

Dane książki

Oprawa: miękka

Ilość stron: 148

Rok wydania: 2020

Tytuł oryginału: Letters to an American Lady

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Ze wstępu

Kiedy C. S. Lewis pisał pierwszy z listów zawartych w tym zbiorze, miał pięćdziesiąt jeden lat i już od dawna pracował w oksfordzkim Magdalen College, wygłaszając wykłady i pełniąc obowiązki nauczyciela akademickiego. Opublikował dwadzieścia książek,z których cztery,stanowiące rezultat jego badań naukowych, przyniosły mu duży rozgłos jako mediewiście i badaczowi literatury. Większość pozostałych prac była owocem nawrócenia Lewisa na chrześcijaństwo, które pisarz przeżył w wieku dwudziestu dziewięciu lat. Utwory te można podzielić na eseje religijno-moralne i powieści.

Do pierwszej grupy należą książki The Problem of Pain (Problem cierpienia) i Miracles (Cuda), do drugiej zaś The Screwtape Letters (Listy starego diabła do młodego) oraz cykl powieści fantastyczno-naukowych Out of Silent Planet (Z milczącej planety), Perelandra i That Hideous Strength (Ta ohydna siła).

W tym samym roku ukazała się książka pt. The Lion, Witch and the Wardrobe (Lew, czarownica i stara szafa), pierwsza z cyklu siedmiu książek dla dzieci z wyraźnie zarysowanymi chrześcijańskimi treściami.