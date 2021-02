Lionel & Leslie prezentują swoją EP’kę 'Grateful'

Nominowany do nagrody Stellar duet małżeński Lionel & Leslie pod koniec października 2020 wydał swoją nową EP-kę Grateful.

Niezwykła podróż

Para zabiera słuchaczy w podróż przez miłość, pokój i nadzieję, łącząc swoje przesłanie z łatwym do słuchania stylem muzycznym. EPka zawiera ich sławny pierwszy singiel, „Praise Him,” wraz z pięcioma dodatkowymi utworami – „Grateful,” „I AM,” „Love Changes Things,” „Rescue Me,” i „Back To You.”

Stali słuchacze Lionela & Leslie postrzegają tę EP-kę jako mile widziany powrót ze świeżą zawartością, podczas gdy nowi słuchacze cieszą się tym pierwszym kontaktem.

Ogólne brzmienie tej EP-ki jest trudne do opisania jednym słowem. Słuchacz doświadczy ukłonów w stronę gospel, R&B i jazzu. Podczas podróży przez tych sześć utworów projekt ten wydaje się szczególnie ekspansywny i dalekosiężny, otwarty na nową, szeroką publiczność.

Przy całej ich muzykalności, Lionel i Leslie poruszają się tam i z powrotem, żonglując liniami lirycznymi oraz melodyjnymi przebiegami. Duet jest dobrze zbalansowanym składem, który uzupełnia się wzajemnie w fachowy sposób.

O utworach

„Grateful” jest trafnym utworem na początek, ponieważ jest to również tytuł EPki. R&B i jazzowy klimat łatwo przyciągają słuchacza, który chce więcej.

Następny w kolejności jest „Praise Him”, i oczywisty jest powód, dla którego został wyróżniony jako pierwszy singiel z EPki. Rytmiczny, niemalże chorałowy hook, którego nie sposób zignorować, a który przyciąga słuchacza. „I AM” stanowi świetne przejście do drugiej części utworów z tekstem wzywającym do „oddania Ci [Bogu] najwyższej chwały”.

„Love Changes Things”, „Rescue Me” i „Back To You” dzielą się zniewalającym przesłaniem odkupienia i przywrócenia do życia. „Love Changes Things” porównuje miłość Boga i miłość ludzkości.

„Rescue Me” jest błaganiem Boga, aby wkroczył, odbudował i uczynił nowym. Z kolei „Back To You” zamyka EP-kę ukłonem w stronę historii syna marnotrawnego.

Ponadczasowa kolekcja

Grateful jest już dostępny na wszystkich głównych platformach. Lionel i Leslie stworzyli projekt, z którego można być dumnym. Jest to godny dodatek do ich już bogatego dorobku medialnego, który obejmuje występy i wyróżnienia w BET, Stellar Awards, National Gospel Awards i Faith Awards.

Każdy utwór z tej nowej kolekcji pięknie głosi fundamentalne prawdy Ewangelii w zróżnicowanych stylach muzycznych, które sprawiają, że kolekcja jest zarówno ponadczasowa, jak i nowa.

Grateful z pewnością zostanie przyjęty przez szeroką publiczność.

Źródło: The Christian Beat

Tłum: M.O

