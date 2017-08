Lider zespołu heavy metalowego wybrał pójście za Jezusem

Ten były lider (Austin Carlile) zespołu muzycznego heavy metal wybrał pójście za Jezusem: proszę módlcie się o jego siłę i uzdrowienie

Austin Carlile, były piosenkarz heavy metal zespołu Of Mice & Men mówi, że to może nie być „cool” lub „popularne”, aby oddawać cześć Bogu, ale jest to tego warte.

„Tracę zwolenników za każdym razem gdy mówię o Bogu lub Jego Synu Jezusie, ludzie nie chcą tego słyszeć. Jednakże to, co ZYSKUJĘ z poznania Go… niezastąpione”, napisał Carlile na Tweeterze w poniedziałek. „Może to nie być ‚cool’ wierzyć, to może nie być popularne, ale Bóg całego wszechświata kocha cię. Zdanie sobie z tego sprawy zmieniło całe moje życie”.

Muzykowi zdiagnozowano syndrom Marfan, schorzenie, które wpływa na tkanki łączne ciała. Jednakże on nadal wybiera wywyższanie Boga pomimo agresywnego I często wyczerpującego leczenia medycznego.

„Poleganie na mojej własnej wytrwałości i sile nie było wystarczające. Jego łaska jest przytłaczająca I przy każdej przeszkodzie, na którą napotkałem jestem dumny, że mogę powiedzieć, że moja nadzieja przez NIEGO jest tym, co pchała mnie do kontynuowania i dalszej walki”, powiedział w zeszłym roku na Instagramie po oddaniu swojego życia Chrystusowi i byciu ochrzczonym.

„Musiałem wyjść ze środka drogi i w pełni pójść za Nim.

Próbowanie robić rzeczy na mój sposób całkowicie mnie unieruchomiło”, dodał Austin Carlile.

Podczas gdy niektórzy z jego fanów nie lubią słyszeć jak mówi o swojej wierze, inni szanują go za to.

„Nie zgadzam się z jego punktem widzenia ale szanuję zdecydowanie, że tak głośno mówisz o tym co jest dla ciebie wszystkim. Bądź silny”, powiedział jeden ze zwolenników na Twiterze.

„Nigdy nie przestawaj mówić o Jezusie bracie. Jestem dumny z ciebie, gościu”, powiedział inny.

źródło: http://www1.cbn.com/cbnnews