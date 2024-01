Liczy się tylko wynik – Laryy Winget

Jesteś sfrustrowany brakiem wyników w pracy? Uderzasz w ścianę i nic? Czujesz się zdemotywowany, znudzony i niedoceniany? Mam dobrą wiadomość! Twój sukces nie zależy od twojego szefa, menedżera, pracowników ani stanu gospodarki. Zależy od CIEBIE. Biznes nie jest zły.

To ludzie źle obchodzą się z biznesem. Jeśli cię to wkurza, ta książka jest dla ciebie. Larry Winget przeprowadzi cię przez wszystkie kiepskie rady biznesowe podawane w większości książek i wyjaśni ci, że:

– praca zespołowa nie działa,

– nagradzamy niewłaściwe zachowania i koncentrujemy się na niewłaściwych rzeczach,

– oczekiwania są niskie, standardy jeszcze niższe,

– wszyscy okradamy swoje firmy i siebie samych,

– nasi współpracownicy są w rzeczywistości „współbywalcami” w biurze.

Larry Winget, znany również jako The Pitbull of Personal Development® [Pitbull Rozwoju Osobistego], jest autorem książki You’re Broke Because You Want to Be [Jesteś bez grosza na własne życzenie] oraz bestsellera „Wall Street Journal” Shut Up, Stop Whining and Get a Life [Zamknij się! Przestań narzekać i zacznij żyć]. To jeden z wiodących mówców biznesowych w USA i członek National Speakers Association Hall of Fame, wygłasza około stu przemówień rocznie dla firm i organizacji w całym kraju, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i zasadami w zakresie sukcesu, przywództwa, obsługi klienta i sprzedaży. Larry jest również gospodarzem programu A&E Big Spender, w którym trenuje rodziny w kryzysie finansowym. Mieszka w Paradise Valley w Arizonie z żoną Rose Mary, buldogiem francuskim Butterem i kotem Sparky Bobem.

Dane książki:

Tytuł: Liczy się tylko wynik

Autor: Larry Winget

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos