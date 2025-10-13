Liczba przestępstw na tle nienawiści religijnej w Anglii i Walii osiągnęła rekordowy poziom

W Anglii i Walii rośnie liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym – wynika z nowych danych opublikowanych w tym tygodniu przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office).

Policja odnotowała łącznie 115 990 przestępstw z nienawiści w okresie do marca 2025 roku, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z 113 166 przypadkami rok wcześniej.

Dane nie obejmują statystyk londyńskiej Metropolitan Police ze względu na zmiany w sposobie rejestrowania przestępstw.

Z opublikowanych informacji wynika, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wzrosła o 3%, osiągając 7 164 zgłoszone incydenty w ciągu ostatniego roku — to najwyższy poziom odnotowany w historii.

Dla porównania, w roku 2020/21 odnotowano 4 527 takich incydentów.

Spośród wszystkich przestępstw z nienawiści na tle religijnym zarejestrowanych w ostatnich 12 miesiącach, 502 wymierzono w chrześcijan.

Zdecydowaną większość stanowiły przestępstwa przeciwko muzułmanom (4 478) oraz Żydom (2 873).

Według Home Office, przestępstwa z nienawiści wobec muzułmanów wzrosły o 19%, przy czym zauważalny skok nastąpił po morderstwach w Southport i następujących po nich zamieszkach.

Z innych danych opublikowanych przez resort wynika, że przestępstwa z nienawiści na tle rasowym wzrosły o 6% w tym samym okresie, natomiast liczba przestępstw związanych z orientacją seksualną, niepełnosprawnością i tożsamością transpłciową spadła odpowiednio o 2%, 8% i 11%.

Po uwzględnieniu danych Metropolitan Police, policja w całej Anglii i Walii odnotowała łącznie 137 550 przestępstw z nienawiści.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oświadczyła, że statystyki te „pokazują, iż zbyt wielu ludzi wciąż żyje w strachu z powodu tego, kim są, w co wierzą lub skąd pochodzą”.

„Nie będę tolerować sytuacji, w której Brytyjczycy są atakowani tylko dlatego, że różnią się religią, rasą lub tożsamością” — dodała.

Źródło: Christian Today