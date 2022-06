Libia: Groźby, prześladowania a mimo to Kościół rośnie

Choć za dni wczesnego kościoła Libia była aktywnym ośrodkiem chrześcijaństwa, teraz znana jest jako epicentrum prześladowań, które są tak ciężkie, że obecnie w kraju jest bardzo niewielu wierzących. Jednak według doniesień, liczba naśladowców Chrystusa w tym kraju znowu zaczyna rosnąć, mimo nasilającego się sprzeciwu władz i ich własnych rodzin.

Prześladowania

W ciągu pierwszych kilku miesięcy 2022 roku libijskie władze aresztowały pewną liczbę młodych mężczyzn pod pozorem ochrony „libijskich i islamskich wartości”.

Działając pod przymusem, zatrzymani ostatecznie przyznali się do rzekomej wzgardy dla islamu i kontaktowania się z zagranicznymi organizacjami. Inni wierzący ukryli się po otrzymaniu gróźb w mediach społecznościowych.

W innym niedawnym zajściu, młody chrześcijanin został pchnięty nożem przez swojego wuja, a przeżył tylko dzięki szybkiej interwencji przyjaciela. Po tym wydarzeniu rodzina zmusiła chłopca do praktykowania islamu.

Módlmy się…

Chwalmy Boga za raporty wskazujące, że coraz więcej Libijczyków przychodzi do wiary w Chrystusa.

Módlmy się, by nowi wierzący szukali Jego siły do wytrwania w obliczu sprzeciwu, i aby Bóg dawał im właściwe słowa w odpowiedzi na oskarżenia i groźby. Prośmy Pana, by zapewnił pomoc, dał odwagę i pocieszenie wielu innym chrześcijanom, którzy są podobnie nękani, czy przez urzędników sądowych, czy przez własne rodziny.

Niech Bóg obdarzy mądrością wszystkich swoich prześladowanych naśladowców, którzy starają się spotykać razem na modlitwie i docierać do innych z przesłaniem Ewangelii.

Źródła: Mission Network News, Amnesty International

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

