Libia: Amnesty International żąda unieważnienia wyroków wobec 11 chrześcijan

Amnesty International wezwała do unieważnienia wyroków skazujących 11 chrześcijan w Libii – dziesięciu obywateli Libii i jednego Pakistańczyka – którzy usłyszeli zarzuty m.in. „obrażania islamu”. Organizacja uznała procesy za rażąco niesprawiedliwe i sprzeczne z międzynarodowymi standardami.

Rażące naruszenia praw człowieka

Według Amnesty, procesy rozpoczęte we wrześniu 2024 roku odbyły się bez badania dowodów i przesłuchań świadków. Sędziowie nie kwestionowali działań libijskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISA), która prowadziła śledztwa, ani nie uzasadniali decyzji o przedłużaniu aresztu.

Chrześcijanie zostali skazani 15 kwietnia 2025 roku na kary od 3 do 15 lat więzienia za rzekome „obrażanie islamu” i „promowanie zmian konstytucyjnych poprzez chrześcijaństwo”. Amnesty ujawniła, że zatrzymani byli torturowani, przetrzymywani bez kontaktu z rodziną i adwokatami, a także zmuszani do składania wymuszonych zeznań, które następnie opublikowano na YouTube.

Brak podstaw prawnych

Śledczy zarzucali m.in. „promowanie ideologii chrześcijańskiej”, choć – jak wskazuje Amnesty – nie jest to przestępstwo według libijskiego prawa. Prokurator publiczny sam przyznał, że „promowanie chrześcijaństwa nie jest zabronione”, a zarzuty o apostazję zostały wycofane z braku podstaw prawnych.

Mimo to sąd wydał wyroki bez obecności oskarżonych, a ich obrońców uciszono podczas ostatniej rozprawy. Amnesty dokumentuje też, że podczas postępowania sądowego oskarżeni nie mieli dostępu do akt, a większości odmówiono prawa do wybranego adwokata.

Apel o unieważnienie wyroków

Amnesty wzywa libijskie władze do natychmiastowego unieważnienia wyroków i przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie działań ISA, w tym tortur i bezprawnych zatrzymań. Organizacja przypomina, że zgodnie z prawem międzynarodowym każdy ma prawo do wolności religii, w tym do zmiany wyznania i jego publicznego wyrażania.

Tragedia rodzin

Żona jednego ze skazanych opisała, jak przez wiele miesięcy nie miała kontaktu z mężem, który został zatrzymany tuż przed Wielkanocą 2023 roku bez nakazu aresztowania. Po pięciu miesiącach usłyszała jego głos po raz pierwszy. Ich córka, dziś czteroletnia, zna ojca tylko ze zdjęć i codziennie modli się o jego powrót.

Kontekst

Libia pogrążona jest w chaosie od obalenia Muammara Kaddafiego w 2011 roku. Według Open Doors kraj zajmuje czwarte miejsce na liście państw najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan w 2025 roku.