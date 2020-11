Album „Let The Ground Rest” Chrisa Renzemy odsłuchany ponad 8,75 mln razy

Artysta i tekściarz Chris Renzema wydał 24 kwietnia swój drugi album “Let The Ground Rest”. Płytę przyjęto z wielkim entuzjazmem. Już po pierwszym tygodniu od premiery albumu odsłuchano ponad 8,75 mln razy na różnych platformach muzycznych.

Nowy album Chrisa Renzemy

“Chris Renzema, autor muzyki akustycznej i folkowej, był w ciągu ostatnich lat jednym z najlepiej strzeżonych sekretów sceny alternatywnej”, napisali autorzy strony Jesusfreakhideout.com. Stwierdzili, że Renzema to “powiew świeżego powietrza dla amatorów muzyki chrześcijańskiej”.

“Jednym słowem album ten jest proroczy. Renzema zmagał się z czekaniem, aż pomysły dotyczące piosenek dojrzeją w jego głowie. Nie mógł tego przewidzieć, ale okazuje się, że jego osobiste trudności bardzo pasują do tego, przez co świat przechodzi w 2020 roku”.

Piosenka daje nadzieję

“Piosenka “Springtime” (ang. “czas wiosny”) to bardzo odpowiednie otwarcie całego albumu”, napisano na stronie The Phantom Tollbooth. “Nie tylko współgra z datą premiery, ale też daje nadzieję na rozwiązanie problemów na świecie. Jak słyszymy w piosence, “śmierć zginęła i przeminęła z zimą”. W obliczu obecnych wiadomości może to brzmieć jak pobożne życzenie. Mimo to “będziemy śpiewać nową pieśń, sięgać do światła, bo Twoja miłość jest jak czas wiosny””.

“Projekt Chrisa Renzemy pobudza nadzieję”, zgadza się strona NewReleaseToday.com. Autentyczne rzemiosło artysty przypada do gustu coraz większej rzeszy wielbicieli. Jego muzykę odkryło ostatnio ponad 3 mln słuchaczy Air1 Radio Network. Choć początkowo “Springtime” nie miało być singlem radiowym, stacja odkryła piosenkę i włączyła ją do swojego repertuaru.

– Myśl przewodnia “Let The Ground Rest” to przekonanie, że wzrost jest rezultatem okresów odpoczynku, jałowości – powiedział Renzema. – To cały proces: istnieć, uczyć się i zrozumieć miłość Boga. Jego miłość jest z nami zawsze. My jednak przeżywamy różne okresy w jej rozumieniu i doświadczaniu. Wiosna nie byłaby wiosną, gdyby nie zima. Ten proces to coś dobrego.

Piosenki z nowej płyty niosą życiowe, pełne nadziei przesłanie. “17” i “Better” to utwory uwielbieniowe. Drugi z nich został napisany “jako coś w rodzaju adresowanej do świata kartki z życzeniami powrotu do zdrowia”.

„Modlitwa zmęczonego serca”

– Nie miałem pojęcia, że wydam tę piosenkę w czasie globalnej pandemii i kwarantanny narodowej. A jednak tak się właśnie stało – powiedział Renzema. – Mam nadzieję, że utwór ten może być w tym szalonym czasie modlitwą zmęczonych serc. A jeśli nie, to niech przynajmniej będzie to liścik ode mnie do ciebie: “Mam nadzieję, że szybko poczujesz się lepiej”.

Podczas live’u na Instagramie Renzema połączył się z tysiącami fanów, aby świętować premierę albumu. Rozdał wtedy ponad 140 kart podarunkowych do kawiarni w całych Stanach Zjednoczonych, w miejscach, w których planował wystąpić zanim rozpoczęła się pandemia.

– Chcę świętować premierę albumu, a także wspierać lokalne biznesy. Zdecydowałem, że chciałbym postawić wam kawę, kiedy to wszystko już się skończy – powiedział Renzema.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne

