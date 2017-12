Lenny LeBlanc – Christmas Night

Lenny LeBlanc (ur. 17.06.1951) amerykański muzyk i kompozytor, członek duetu „LeBlanc and Carr”. Jako młody chłopak spędzał wakacje nad morzem gdzie napotkał grupę rówieśników grających na gitarze i to spotkanie zasiało w nim miłość do muzyki. Krótko po tym zdarzeniu dorabiał zmywając naczynia, żeby móc kupić pierwszą, wymarzoną gitarę basową. Przez kolejne trzy lata szkoły Lenny grał na potańcówkach i w klubach rozwijając również talent wokalny. Zachęcony przez swojego przyjaciela Pete’a Carr dołączył do niego w duecie i już wkrótce miał okazję śpiewać w chórkach i wspierać na basie takich artystów jak Roy Orbison, The Supremes, Amy Grant czy Etta James. Ośmielony sukcesami rozpoczął karierę solową i w 1975 roku nagrał pierwsze demo a już kilka miesięcy później został wydany jego pierwszy long play. Ogromny rozgłoś przyniósł mu utwór „Falling”, który utrzymywał się na liście Billboard Hot 100 przez 28 kolejnych tygodni. Ta romantyczna ballada została nawet nazwana jedną z 40 ulubionych hitów Billboard’a wszech czasów.

Rok 1980 to punkt zwrotny w życiu artysty, który tak wspomina.

„Pewnego dnia zadzwonił telefon. To był jeden z moich przyjaciół, weteran wojny w Wietnamie. Dorastaliśmy razem i był mi jak brat zanim nasze drogi się rozeszły a on zaczął handlować narkotykami. W słuchawce padły zaskakujące słowa <Lenny, zostałem zbawiony. Idę do nieba i chcę, żebyś tam był ze mną> Te słowa mną wstrząsnęły do głębi.

Znałem tego gościa i usłyszałem to coś w jego głosie. Coś potężnego nadciągało i wiedziałem już, że zmieni mnie to całkowicie”. Przyjaciel wysłał Lenny’emu Biblię. „Nic nie wiedziałem o Bogu. Jak z Nim rozmawiać też nie. Ale pytałem czy naprawdę istnieje a On zaczął mi się objawiać. Odnalezienie Jezusa było jak znalezienie drogowskazu. Kiedykolwiek przychodzi w moim życiu sztorm, patrzę na ten znak. To Skała, której się trzymam.” Od tamtego czasu LeBlanc zaczął nagrywać piosenki o tematyce chrześcijańskiej a 7 lat później otworzył własne studio nagrań gdzie realizuje zarówno swoje projekty jak i innych.

Wspólne wysiłki z Michael W. Smith’em i Paul’em Baloche’m zostały nagrodzone Nagrodą Dove w 2003 roku („Above All”).

Na płycie:

1. Christmas Night

2. O Little Town Of Bethlehem

3. This Year

4. Away In A Manger

5. Looking For Jesus

6. Have Yourself A Merry Little Christmas

7. O Come, O Come Emmanuel

8. The Christmas Song

9. What A Wonderful World

10.I’ll Be Home For Christmas

Krążek pochodzi z 2008 roku.

