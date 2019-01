Leningrad. Dzienniki z oblężonego miasta

Chrześcijanie nie powinni unikać poznania historii. Ona potrafi uczyć ale i mobilizować do modlitwy. Dzisiaj wokół nas wciąż toczą się konflikty zbrojne. Czy modliłeś się kiedyś o pokój? Jeśli nie to wciąż możesz to uczynić.

Od wydawcy: Wrzesień 1941 roku. Wehrmacht staje u bram Leningradu. Odcięte od świata miasto czeka 29 miesięcy walki o przetrwanie. Przegra ją prawie milion cywilnych mieszkańców.

„Moje ręce i nogi ledwie słuchają poleceń mózgu. (…) Z powodu zimna już po przejściu krótkiego odcinka kończyny odmawiają posłuszeństwa.”

– Aleksandra Lubowskaja

„(…) nic nikogo nie rusza. Kiedy któraś powiada, że jej mąż umiera, a dzieci leżą opuchnięte, inna odpowiada na to, że jej maż już zmarł, tak jak dwoje z trojga jej dzieci.”

– Esfir Lewina

Alexis Peri sięga po 125 nieopublikowanych dzienników napisanych przez ludzi uwięzionych w mieście. Pozwala nam spojrzeć na tę tragedię oczami cierpiących obywateli. W tym strasznym czasie dla wielu z nich pisanie pamiętników staje się narzędziem przetrwania, namacalnym przypomnieniem ich człowieczeństwa.

Autorka odzyskuje utracone opowieści, rzucając światło na jeden z najciemniejszych epizodów II wojny światowej.

Dane książki:

Autor: Alexis Peri

Liczba stron: 480

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Tłumaczenie: Grzegorz Siwek

Rok wydania: 2019