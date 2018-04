Lekceważenie przemocy na tle religijnym w Indiach

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier znany jest z umiejętności dyplomatycznych. Pomaga to zmniejszyć napięcia i rozwiązywać konflikty. Podczas swojej obecnej wizyty w Indiach, Steinmeier zdaje się jednak ignorować przemoc oraz żal prześladowanych.

Podczas dyskusji na temat konfliktów religijnych ze studentami Uniwersytetu Waranasi, która odbyła się 22 marca, Steinmeier powiedział, że indyjskie społeczeństwo jest „stosunkowo dobrze” w stanie zintegrować różne religie i kultury.

Dane, którymi dysponuje Open Doors dają inny obraz

Open Doors bada prześladowania chrześcijan na całym świecie i informuje o gwałtownym wzroście przemocy wobec chrześcijan w Indiach w 2017 r. 45 z 64 milionów chrześcijan mieszkających w Indiach jest prześladowanych. Partia Bharatiya Janata (BJP) premiera Modiego jest za to w dużej mierze odpowiedzialna. Promuje nacjonalistyczny hinduizm, który jest również propagowany przez grupy ekstremistyczne, takie jak Dharm Jagran Samiti (DJS). DJS wielokrotnie inicjuje publiczne wymuszone (re)konwersje na hinduizmu. Jeden z ich przywódców, Rajeszwar Singh, ogłosił w 2014 roku, że Indie będą wolne od chrześcijan i muzułmanów do 2021 roku. Modi wspiera hinduizację swojego kraju i ideologię Hindutvy, według której każdy Hindus musi być Hindusem.

Liczba ataków na chrześcijan stale rośnie

W 2014 r. Open Doors odnotowało 147 ataków, w 2016 r. – 443, a w 2017 r. – ponad 600, w tym masowe ataki na duchownych, ataki na nabożeństwa, gwałty na zakonnicach i dziewczętach chrześcijańskich oraz niszczenie kościołów. Przywódcy i działalność chrześcijańska są monitorowane, chrześcijanie nawróceni z hinduizmu są często prześladowani, bici, a nawet zabijani. Dalici zajmujące najniższą pozycję w kastowym społeczeństwie są zmuszani przez hinduskich nacjonalistów do wyrzekania się przyjętej wiary chrześcijańskiej. W obecnym Światowym Indeksie Prześladowań 2018, rankingu 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, Indie awansowały na miejsce 11 (2017: miejsce 15). Sytuacja w Indiach jest gorsza niż kiedykolwiek wcześniej pod względem prześladowań chrześcijan.

Tysiące chrześcijan protestowało,

gdy w New Delhi spłonął kościół św. Sebastiana. Do czasu przybycia straży pożarnej wnętrze zostało całkowicie zniszczone.Zdjęcie: STOP PRZEMOCY, WYSTARCZY JUŻ. Tysiące chrześcijan protestowało, gdy w New Delhi spłonął kościół św. Sebastiana. Do czasu przybycia straży pożarnej wnętrze zostało całkowicie zniszczone.

Zwracamy się do czołowych polityków wszystkich partii

o należyte uwzględnienie kwestii wolności wyznania w przygotowywanych wyjazdach zagranicznych. „Jako były minister spraw zagranicznych prezydent Niemiec powinien mieć świadomość, że premier Modi i jego zwolennicy masowo prześladują mniejszości niehinduskie. Jako społeczeństwo oparte na wartościach wynikających z Ewangelii, jesteśmy odpowiedzialni za działania na rzecz równego traktowania wszystkich mieszkańców naszej planety. O to apelujemy również do wszystkich polityków w Polsce.

za Open Doors Polska