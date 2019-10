Lekarz z Wielkiej Brytanii będzie się odwoływał. Zwolniony za to, że nie nazwał brodatego transseksualisty „kobietą”

Brytyjski Trybunał Zatrudnienia orzekł w zeszłym tygodniu, że język brytyjskiego lekarza Davida Mackereth’a był „sprzeczny z ludzką godnością”. Lekarz odpowiada, że nie chciał nazwać biologicznego mężczyzny „panią” (Madam), ponieważ pragnął pozostać wierny Panu Jezusowi Chrystusowi.

„W tamtej chwili wiedziałem, że jeśli po prostu ulegnę, moja społeczność z Panem Jezusem zostanie zerwana, że zrobię coś, co Go obraża” – wyjaśnił Mackereth. „On dał mi siłę, bym zajął to stanowisko”.

Pod koniec czerwca 2018 roku, brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur zwolniło 56-letniego Meckereth’a ze stanowiska biegłego na obszarze zasiłków dla niepełnosprawnych, ponieważ lekarz nie chciał posłużyć się językiem poprawnym politycznie w rozmowie z postawnym, brodatym transseksualistą.

Mackereth wystąpił w tym tygodniu w programie The Global Lane, zapowiadając, że odwoła się od decyzji Trybunału, ponieważ jest zdecydowany walczyć o swoje przekonania bez względu na cenę, jaką może zapłacić.

„Musimy się odwołać, musimy pójść dalej, a jako chrześcijanin, jestem zdecydowany pójść dalej bez względu na wszystko. Muszę. Nie mogę, nie mogę zrobić tego, co mówią, że muszę zrobić” – wyjaśnił.

Mackereth powiedział, że nazywając biologicznego mężczyznę „panią”, mówi kłamstwo, a chcąc zachować czyste sumienie, nie może skłamać, bo kłamanie to okropny grzech. Jako chrześcijanin, czuje się w obowiązku mówić prawdę.

„Nie wierzę, że człowiek może zmienić płeć, i jestem gotów postawić wyzwanie swojemu środowisku zawodowemu – niech jakiś lekarz na świecie, jakiś filozof czy naukowiec udowodni, że człowiek może zmienić płeć. To niemożliwe” – upierał się.

Dr Mackereth zapewnił, że nie miał zamiaru nikomu sprawiać przykrości ani obrażać. Dodał, że choć Jezus przykazał swoim naśladowcom, by okazywali sobie wzajemną miłość, chrześcijanie nie mogą prawdziwie kochać innych przez wspieranie i promowanie kłamstwa.

„Chrześcijanie nie są wrogami ludzi, ale tymi, którzy powinni być solą i światłem” – wyjaśnił.

A jeśli Mackereth przegra apelację? On i jego reprezentanci prawni z Christian Legal Center mówią, że dojdzie do „sejsmicznych konsekwencji” w zakresie praw brytyjskich pracowników do swobodnego wypowiadania się w miejscu pracy.

Zwolniony lekarz, który przez 26 lat pracował w swoim fachu, sugeruje, że walczy o coś więcej, niż tylko odzyskanie zatrudnienia. Mówi, że walczy o wolność słowa i chrześcijańskie sumienie dla całej Wielkiej Brytanii.

„Wciąż jestem całkowicie zależny od Bożej łaski. Ale musimy stoczyć tę bitwę, nie możemy z niej odejść, teraz już wszyscy jesteśmy w nią zaangażowani”.

Autor: Gary Lane

Źródło: CBN News

Poprzednia wiadomości w temacie:

Lekarz chrześcijanin stracił pracę, gdy sąd orzekł, że „biblijne pojęcie kobiety i mężczyzny narusza ludzką godność”

Podobna wiadomość:

Operacja zmiany płci? Aborcja? Lekarze i pielęgniarki mówią, że „odejdą”, jeśli będą zmuszeni do łamania swoich przekonań