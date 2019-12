Wielka Brytania: lekarz oczyszczony z zarzutów ale wolność chrześcijan pod obstrzałem

Lekarz (chrześcijanin) z Wielkiej Brytanii, na którego złożono anonimową skargę za modlitwę z pacjentami, został oczyszczony z wszelkich zarzutów.

Sprawa dr Richarda Scotta, lekarza pierwszego kontaktu z ośrodka zdrowia Bethesda w Margate w hrabstwie Kent, stała się przedmiotem dochodzenia Naczelnej Rady Medycznej (General Medical Council – GMC) i Państwowej Służby Zdrowia (National Health Service).

Według relacji Daily Mail, w styczniu 2019 roku Scott wziął udział w programie radiowym, po którym pewien słuchacz „poczuł dyskomfort z powodu praktykowania przez niego modlitwy”, po czym poinformował o postępowaniu lekarza Krajowe Stowarzyszenie Świeckich (National Secular Society – NNS).

„W czerwcu 2019 roku, otrzymałem pismo z GMC w związku z programem radiowym, w którym mówiłem o dzieleniu się wiarą i modleniu się z pacjentami” – powiedział Scott.

W piśmie poinformowano, że głoszenie wiary pacjentom oznacza mówienie im o swoich osobistych przekonaniach i pozostaje w bezpośrednim konflikcie z praktykowaniem medycyny.

Zauważono też, że niektóre twierdzenia, jakie Scott wygłosił w trakcie programu radiowego, sprzeciwiają się należytej sztuce medycznej.

„Dzielę się wiarą z pacjentami tam, gdzie ma to znaczenie, i gdy mogę to robić” – powiedział Scott. „Byłem zdumiony, że GMC potraktowało poważnie jakąś śmieszną skargę. Już na samym początku powinni ją wyrzucić. Moim zdaniem, to było marne, irytujące, niepotrzebne”.

Pod koniec października, lekarz otrzymał kolejne pismo z GMC z informacją, że sprawa nie istnieje.

„Nie było żadnej bezpośredniej skargi od jakiegokolwiek pacjenta” – oznajmił Scott.

Mimo własnego zwycięstwa, lekarz martwi się o młodsze pokolenie specjalistów medycyny, którzy boją się stawać w obronie swojej wiary.

„Mamy obecnie pokolenie młodych lekarzy, którzy boją się otworzyć usta w imieniu Jezusa, by przypadkiem ktoś się nie poskarżył, NSS, GMC, czy ktokolwiek inny” – stwierdził Scott. „Oto klimat, w jakim dzisiaj żyjemy, i naprawdę musimy przeciwstawić się złośliwym głosom, które nie pomagają naszym lekarzom, studentom czy pielęgniarkom dzielić się swoją wiarą w chwilach, gdy wiemy, że to pomaga”.

„Moja praktyka pozostaje bez zmian, nic się u mnie nie zmieniło i nadal postępuję jak poprzednio, ale mam teraz otwarte oczy na klimat, w jakim żyjemy” – dodał.

To nie pierwszy raz, gdy Scott jest skarżony z powodu dzielenia się wiarą.

„W 2010 roku miałem sprawę w związku z dzieleniem się wiarą z pacjentem” – powiedział. „GMC stwierdziło, że nękałem bezbronnego pacjenta, podczas gdy moją intencją było pomóc komuś, kto był w ogromnej potrzebie, i udzielić tej pomocy pod innym kątem, jak może jeszcze nigdy tego nie robiono. Jak można się było spodziewać, uznano mnie za winnego i otrzymałem pięcioletnie ostrzeżenie, którego termin upłynął w czerwcu 2017 roku”.

Scott powiedział, że NSS mierzy nie tylko w niego, ale „również w chrześcijańskich specjalistów w całej Wielkiej Brytanii i ich wolność dzielenia się wiarą w miejscu pracy”.

Istnieją dowody na poparcie tego twierdzenia. W lipcu, CBN News informowało o chrześcijańskim lekarzu z Wielkiej Brytanii, który stracił pracę w instytucji państwowej, ponieważ odmówił, hipotetycznie, zwracania się do „dwumetrowego, brodatego mężczyzny” per „pani”.

Dr David Mackereth przez 26 lat pracował w Państwowej Służbie Zdrowia jako lekarz pierwszej pomocy. Mówi, że pod koniec czerwca 2018 roku został usunięty ze stanowiska w Ministerstwie Pracy i Emerytur po „przesłuchaniu” przez swojego szefa, Jamesa Owena, w sprawie swoich osobistych przekonań religijnych.

Mackereth powiedział, że nie będzie używać transseksualnych zaimków, a w trakcie rozmowy został ostatecznie zwolniony „nie z powodu jakichkolwiek realistycznych obaw o prawa i wrażliwość osób transseksualnych, ale z powodu swojej odmowy złożenia abstrakcyjnego, ideologicznego przyrzeczenia”.

„Jestem chrześcijaninem i działając w dobrej wierze, nie mogę zrobić tego, czego ministerstwo ode mnie wymaga” – oznajmił Mackereth.

Prawnym przedstawicielem Mackeretha było Christian Legal Centre (Chrześcijańskie Centrum Prawne), które twierdzi, że orzeczenie sądu jest poważnym powodem do niepokoju.

„Jesteśmy zdeterminowani, by jako Christian Legal Centre nadal walczyć o sprawiedliwość w tej sprawie, lecz nie tylko dla dr Mackeretha i biblijnie wierzących chrześcijan, ale dla wszystkich, którzy wierzą, że rodzimy się jako mężczyźni i kobiety” – powiedziała dyrektor naczelna CLC, Andrea Williams.

W 2017 roku, zwolniono też pielęgniarkę (chrześcijankę), która przed operacjami proponowała pacjentom modlitwę.

Sarah Kuteh przez 15 lat była pielęgniarką w szpitalu Darent Valley w Wielkiej Brytanii, gdy usunięto ją ze stanowiska, ponieważ rozmawiała z pacjentami o wierze i modlitwie.

„Wszystko, co robiłam, to opiekowanie się pacjentami i troska o nich. W jaki sposób mówienie komuś o Jezusie mogłoby być szkodliwe?” – zapytała.

Zarząd Państwowej Służby Zdrowia stwierdził, że rozmowy Kuteh z pacjentami były „niewłaściwe” i powodowały, że niektórzy z nich „czuli się niekomfortowo”.

Jednak pielęgniarka przyznała, że jedynie proponowała pociechę i zwykle podejmowała temat swojej chrześcijańskiej wiary tylko wtedy, gdy sam pacjent inicjował taką rozmowę.

Prawnik Pavel Stroilov powiedział: „Pielęgniarka bez współczucia byłaby niegodna tego tytułu. Poza wykonywaniem swoich niezbędnych obowiązków, dobra pielęgniarka próbuje znaleźć dla pacjenta właściwe słowa”.

Według studium opublikowanego w „AMA Journal of Ethics” w lipcu 2018 roku, „większość pacjentów uważa, że duchowa opieka lekarzy jest ważna”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News