Lekarz chrześcijanin stracił pracę, gdy sąd orzekł, że „biblijne pojęcie kobiety i mężczyzny narusza ludzką godność”

Doświadczony lekarz chrześcijanin ze Zjednoczonego Królestwa stracił pracę, ponieważ odmówił używania zaimków odnoszących się do osób transpłciowych. Pracował w sektorze państwowym jako biegły zajmujący się zasiłkami dla osób niepełnosprawnych. Przegrał właśnie sprawę przeciwko rządowi, gdy powiedział, że jeśli zaistniałaby taka sytuacja, odmówiłby zwracania się do „prawie dwumetrowego, brodatego mężczyzny” per „pani”.

Sąd pracy, do którego się zgłosił, orzekł, że jego wiara w biblijne pojęcie bycia mężczyzną i kobietą jest „sprzeczna z ludzką godnością”.

Jak opisywało CBN News w czerwcu, David Mackereth przez 26 lat pracował jako lekarz medycyny ratunkowej w narodowej służbie zdrowia. Twierdził, że podczas jednej z rozpraw stracił posadę w Ministerstwie Pracy i Emerytur (MPE) po tym, jak jego szef, James Owen, wypytał go o jego osobiste przekonania religijne.

– Wierzę, że płeć określana jest przez biologię i genetykę. Jako chrześcijanin uznaję to, co mówi Biblia: że Bóg czyni nas mężczyznami lub kobietami – powiedział 56-letni lekarz.

Lekarza zwolniono, a on pozwał rząd, twierdząc, że jest ofiarą dyskryminacji na tle religijnym i prześladowania z powodu swoich przekonań.

We wtorek sędzia nadzorujący sprawę orzekł przeciwko Mackerethowi, stawiając prawa osób transpłciowych ponad wolnością chrześcijan i zmuszając wierzących do używania takich zaimków, które nie urażą osób wierzących w możliwość zmiany tożsamości płciowej.

Adwokat Mackeretha, Michael Pgillips, twierdził, że MPE dyskryminuje lekarza ze względu na jego chrześcijańskie poglądy.

– Jego wiara w prawdy biblijne, a w szczególności w słowa Księgi Rodzaju (1:27) „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. Wynika z tego, że każda osoba została stworzona przez Boga jako mężczyzna lub kobieta. Człowiek nie może z własnej woli zmienić swojej płci i tożsamości płciowej. Jakakolwiek próba zrobienia tego będzie bezsensowna, autodestrukcyjna i grzeszna – powiedział Phillips w sądzie.

Podczas rozprawy Mackereth powiedział także, że idea transpłciowości jest buntem przeciwko Bogu, co jest bezsensowne i grzeszne.

– Jestem oczywiście świadomy, że istnieją mężczyźni i kobiety, którzy wierzą, że zostali uwięzieni w niewłaściwym ciele. Nie kwestionuję szczerości ich przekonań – powiedział lekarz. – Od zawsze istniała niewielka grupa takich osób. Do niedawna pogląd ten był uznawany przez środowiska medyczne za urojenia i objaw zaburzeń.

– Dopiero od niedawna transpłciowość uznaje się za coś normalnego, a przez to takie urojeniowe przekonania od razu się akceptuje. Odpowiedzialna jest za to presja polityczna, nie dowody naukowe – mówił Mackereth.

W sprawie MPE przeciwko Mackerethowi stwierdzono jednak, że jego wiara we fragment Księgi Rodzaju (1:27) nie jest chroniona przez brytyjskie prawa o równości i jest „zaledwie opinią”.

Sąd orzekł, że „wiara w Księgę Rodzaju 1:27, brak wiary w transpłciowość i świadomy sprzeciw wobec transpłciowości są sprzeczne z ludzką godnością i nie współgrają z podstawowymi prawami innych, w szczególności osób transpłciowych”.

Sędzia napisał też, że „te przekonania są częścią jego szerzej pojętej wiary. Wiara ta nie spełnia wymagań, które uczynią ją godną poszanowania z społeczeństwie demokratycznym, stoi w sprzeczności z godnością ludzką i fundamentalnymi prawami innych”.

Według Christian Concern, brytyjskiej organizacji zajmującej się ochroną wolności do życia zgodnie z nauczaniami Jezusa, biblijna Księga Rodzaju opisuje fundamentalną doktrynę. Zgodnie z nią ludzie rodzą się jako mężczyźni lub kobiety, stworzeni na obraz Boga i posiadający ogromną wartość i godność.

– Ta decyzja będzie miała ogromne konsekwencje, gdyż wyklucza fundamentalne wierzenia chrześcijan z pośród wartości chronionych przez prawa człowieka i prawa antydyskryminacyjne. Wiara w to, co mówi Biblia, została zrównana z rasizmem i neonazizmem, które także były opisywane przez sądy jako „niegodne poszanowania przez społeczeństwo demokratyczne” – pisała organizacja.

– Nie tylko mnie zaniepokoił wynik tej sprawy – mówił Mackereth. – Pracownicy narodowej służby zdrowia, nawet jeśli nie podzielają moich chrześcijańskich poglądów, są zaniepokojeni, gdyż widzą, że ich własna wolność myśli i słowa może zostać podważona przez decyzję sędziego.

– Żaden lekarz, badacz czy filozof nie może udowodnić, że dana osoba może zmienić płeć – powiedział Mackereth. – Medycyna nie może funkcjonować bez intelektualnej i moralnej uczciwości, a moje 30 lat pracy na stanowisku lekarza zostało uznanych za nieistotne w obliczu ryzyka, że ktoś poczuje się urażony.

– Wierzę, że muszę złożyć apelację, aby walczyć o wolność chrześcijan i innych pracowników narodowej służby zdrowia, aby mogli głosić prawdę. Bo jeśli nie mogą, to wolność słowa jest już martwa w tym kraju, co przyniesie poważne konsekwencje działaniom medyków w Zjednoczonym Królestwie – zakończył.

– To jedna z najbardziej niepokojących decyzji jakie widzieliśmy w Christian Legal Centre [chrześcijańska poradnia prawna reprezentująca Mackeretha]. Jesteśmy zdeterminowani, aby walczyć o sprawiedliwość w tej sprawie, nie tylko ze względu na doktora Mackeretha i chrześcijan wierzących w Biblię, ale na każdego, kto wierzy, że rodzimy się jako mężczyźni lub kobiety – powiedziała Andrea Williams, dyrektor generalna Christian Legal Centre.

– Ludzie którzy cierpią na dysforię na tle tożsamości płciowej muszą być traktowani z miłością, ale niemówienie im prawdy nie ma z takim podejściem nic wspólnego. Mężczyzna nie może stać się kobietą, a kobieta nie może stać się mężczyzną – powiedziała Williams.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News