LEGO staje się narzędziem ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej

Przesłanie Ewangelii znalazło nową drogę dotarcia do młodego pokolenia dzięki animacjom z klocków LEGO. Projekt, który rozpoczął się w Anglii w czasie pandemii, dziś rozwija się w różnych językach i już dociera do tysięcy hiszpańskojęzycznych odbiorców.

Niedawno Go Chatter Studios uruchomiło hiszpańskojęzyczną platformę „Biblia: klocek po klocku”, która przedstawia biblijne historie w atrakcyjny i przystępny sposób – szczególnie dla dzieci i młodzieży. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie i mają wspierać kościoły, wspólnoty, szkoły oraz organizacje zajmujące się ewangelizacją i uczniostwem wśród najmłodszych – choć wielu dorosłych również czerpie radość z LEGO.

Max Albornoz, argentyński dziennikarz i obecny przedstawiciel Go Chatter Studios na świat hiszpańskojęzyczny, opowiedział w rozmowie z Diario Cristiano (hiszpańskojęzyczną edycją Christian Daily International), że jego spotkanie z tym projektem miało charakter wręcz opatrznościowy.

„Zawsze powtarzam: moje życie toczyło się dobrze, aż nagle na mojej drodze zderzył się ze mną statek. I wszystko stanęło na głowie. A Bóg powiedział: ‘idziemy’, a ja kilka razy odpowiedziałem ‘nie’” – wspominał swój czas spędzony na statku misyjnym Logos Hope. To właśnie ta podróż zaprowadziła go do Wielkiej Brytanii, gdzie zetknął się z tą służbą.

Po raz pierwszy zobaczył projekt podczas Big Church Festival, wielkiego wydarzenia w Anglii.

„Natknąłem się na ogromny stół z wielkim zestawem LEGO przedstawiającym biblijną wioskę, z pustynią, górami i rzekami. I byłem zachwycony samym patrzeniem na to” – relacjonował.

Niedługo później, dzięki przypadkowo zachowanej ulotce, trafił na kanał YouTube tej inicjatywy. „Pierwszym filmem, który wtedy zobaczyłem, był ich najnowszy wówczas materiał o Pięćdziesiątnicy. Byłem oczarowany. Reakcję miałem identyczną jak wielu innych: To jak The Chosen, tylko w LEGO!”

Za animacjami stoi 21-letni Brytyjczyk Joshua Whitehouse. Pasjonat LEGO od dzieciństwa, w czasie pandemii zaczął tworzyć filmy techniką poklatkową. Jego pierwsze dzieło – biblijna opowieść przygotowana dla szkółki niedzielnej prowadzonej przez jego mamę – połączyło go z Go Chatter. Po ciężkiej chorobie malarycznej, którą przeszedł, zdecydował, że całkowicie poświęci swój talent Chrystusowi. Tak narodziło się Go Chatter Studios – obecnie niezależna organizacja oferująca darmowe treści.

W komunikacie prasowym Josh zapowiedział, że „powstanie ponad 70 animacji opowiadających historię Jezusa przez cały Stary i Nowy Testament. Nasze biblijne filmy z LEGO nadają się na każdą okazję: od nabożeństw i szkółek niedzielnych, po ewangelizację online i dzielenie się nimi z przyjaciółmi.”

Dzięki technice poklatkowej animacje ożywają w detalach – poprzez grę świateł i wierność biblijnym opowieściom. Josh wplata także elementy kulturowo bliskie odbiorcom: „Na przykład w 60-sekundowym filmie o Dawidzie i Goliacie na końcu mówię: ‘został suchy jak pustynia Atacama’. Staram się takie smaczki dodawać regularnie. Ludziom bardzo się to spodobało, a Chilijczycy szczególnie to docenili, bo poczuli się zauważeni.”

Efekty przyszły szybko. 60-sekundowe wideo wielkanocne zdobyło na Instagramie około 60 tysięcy wyświetleń w zaledwie kilka dni. Obecnie hiszpańska strona ma już więcej obserwujących niż oryginalna angielska.

„Ostatni film, który opublikowaliśmy dwa tygodnie temu – Uzdrowienie sparaliżowanego w 60 sekund – ma już ponad 500 tysięcy wyświetleń w wersji hiszpańskiej” – podkreślił Albornoz.

Mimo dynamicznego wzrostu nie brakuje wyzwań: dostosowanie materiałów do kontekstu Ameryki Łacińskiej, brak instytucjonalnych umów oraz ograniczone zaplecze techniczne wielu kościołów utrudniają rozwój na takim poziomie, jaki jest możliwy w Wielkiej Brytanii.

Albornoz nie traci jednak z oczu celu: „Bóg jest Bogiem doskonałości. To jedna z najważniejszych Jego cech – Jego doskonałość i kreatywność. Wierzę, że to właśnie powinniśmy odzwierciedlać.”

Dzięki połączeniu humoru, kreatywności i wierności Biblii, Go Chatter Studios pragnie zasiąść przy jednym stole z milionami hiszpańskojęzycznych odbiorców. „Moim zadaniem jest usuwanie barier, żeby przesłanie mogło dotrzeć. Bo jeśli ono nie dociera, to jest bezużyteczne – zawiodłem. Zawiodłem w swojej misji” – podsumował Albornoz.

Go Chatter Studios to chrześcijańska organizacja non profit założona przez brytyjskiego twórcę animacji LEGO Joshuę Whitehouse’a. Jej misją jest inspirowanie nowego pokolenia historią Jezusa – od Księgi Rodzaju po Apokalipsę – poprzez animacje poklatkowe z klocków LEGO.

Autor: Lizzie Sotola

Źródło: Christian Daily