Legenda wrestlingu Hulk Hogan jest w domu z Jezusem

Świat profesjonalnego wrestlingu oraz miliony fanów na całym świecie opłakują śmierć Terry’ego Bollei, znanego jako Hulk Hogan, który odszedł w czwartek rano w swoim domu w Clearwater na Florydzie. Miał 71 lat.

Służby ratunkowe znalazły go nieprzytomnego po zgłoszonym ataku serca. Zgon został stwierdzony w lokalnym szpitalu – poinformował serwis TMZ Sports.

Hogan, ikona o platynowych włosach i charakterystycznej bandanie, która przekształciła wrestling w globalne zjawisko, pozostawił po sobie dziedzictwo nie tylko w postaci mistrzowskich pasów i „Hulkamanii”, ale również silnej wiary chrześcijańskiej, która w ostatnich latach jego życia nabrała szczególnego znaczenia.

Rodzina Hogana w oświadczeniu dla agencji Reuters przekazała: „Z głębokim smutkiem informujemy, że Terry ‘Hulk Hogan’ Bollea odszedł. Jego wpływ na świat wrestlingu oraz miłość do fanów pozostaną wieczne.”

Urodzony 11 sierpnia 1953 roku w Auguście w stanie Georgia, Hogan jako dziecko przeprowadził się do Tampy na Florydzie. Jego imponująca postura i charyzma szybko znalazły swoje miejsce na ringu. Początkowo grał na gitarze basowej w lokalnych zespołach rockowych, jednak w latach 70. poczuł powołanie do wrestlingu – mimo że jeden z trenerów złamał mu nogę, próbując go zniechęcić. Niezrażony, trenował wytrwale, a jego słynne 24-calowe „pytony” były efektem – jak sam później przyznał – stosowania sterydów anabolicznych.

Pod skrzydłami promotora Vincenta J. McMahona (oraz jego żony Lindy, późniejszej sekretarz edukacji), przyjął pseudonim „Hulk Hogan”, płacąc tantiemy Marvel Comics za nazwę inspirowaną komiksowym bohaterem. Jego zwycięstwo w 1984 roku nad Iron Sheikiem i zdobycie mistrzostwa WWF, które utrzymał przez cztery lata, wyniosło go na szczyt. Hogan był gwiazdą ośmiu z pierwszych dziewięciu WrestleManii, a jego walka z André the Giant w 1988 roku przyciągnęła 33 miliony widzów – rekord w historii transmisji wrestlingowych.

Charyzma Hogana i jego widowiskowe rozdzieranie koszulek uczyniły go ikoną popkultury. Rola Thunderlipsa w filmie *Rocky III* (1982) otworzyła mu drzwi do Hollywood, a potem wystąpił m.in. w *No Holds Barred* i *Santa with Muscles*. Program reality *Hogan Knows Best* oraz kreskówka z jego udziałem ugruntowały jego status gwiazdy.

Historyk wrestlingu Dave Meltzer nazwał go „największym sprzedawcą biletów w historii wrestlingu”, dodając: „Nie da się przecenić jego znaczenia.”

Wiara chrześcijańska Hogana, fundament jego późniejszego życia, zaczęła się w wieku 14 lat, kiedy przyjął Chrystusa. Jak przyznał w wywiadzie dla *700 Club* w 2024 roku, w trakcie kariery „zboczył z drogi”.

Był żonaty z Lindą Claridge (1983–2009), z którą miał dwoje dzieci – Brooke i Nicka. W 2023 roku poślubił Sky Daily, co rozpoczęło nowy, stabilny rozdział w jego życiu. Sky dementowała plotki o śpiączce na kilka tygodni przed jego śmiercią, zapewniając, że „jego serce jest silne”.

W 2023 roku Hogan został ochrzczony w Indian Rocks Baptist Church w Largo na Florydzie, razem ze Sky. Nazwał ten dzień „najwspanialszym dniem w życiu” na Instagramie. Ubrany w koszulkę z napisem „John 3:16”, opisał siebie jako „mięsny kombinezon wypełniony Duchem Chrystusa” – pole doświadczalne dla wiary.

Po chrzcie zachęcał swoich obserwatorów do zwrócenia się ku Jezusowi: „Wiedzieć o Jezusie a poznać Go to dwie różne rzeczy.”

Pomimo statusu ikony przyznał, że sława i bogactwo nie dawały mu spełnienia. „Zawsze wierzyłem, ale nie oddałem się całkowicie,” powiedział w TBN. „Myślałem, że prowadzę lepiej niż On. Myślałem, że podejmuję lepsze decyzje niż On. A potem On zabiera ręce z kierownicy i mówi: ‘Skoro myślisz, że potrafisz lepiej, to proszę bardzo.’ I tak, miałem dość rozbijania się…”

Niedawno opublikował w mediach społecznościowych wpis o radości z ponownego odkrycia wiary: „Przyjąłem Chrystusa jako mojego Zbawiciela w wieku 14 lat, a trening, modlitwy i witaminy trzymały mnie w grze, ale teraz, gdy jestem jedno z Bogiem, głównym wydarzeniem jest poddanie się, służba i miłość – to czyni mnie prawdziwym głównym wydarzeniem, które może powalić każdego giganta dzięki mocy mojego Pana i Zbawiciela. I tak jest, bracie, AMEN!”

Hogan zachęcał wszystkich, niezależnie od przeszłości czy stanu, by przyszli do Jezusa: „Wszyscy ci ludzie, którzy mają wymówki, że są w złym miejscu, w złym czasie, albo że nie są wystarczająco dobrzy… Nie musisz być czysty. Przyjdź do Niego. On cię oczyści.”

Dziedzictwo Hogana trwa dzięki jego dwóm wprowadzeniom do WWE Hall of Fame (2005, 2020), sześciu tytułom mistrza WWE i ogromnemu wpływowi kulturowemu. Hołdy płyną z całego świata – Piers Morgan nazwał go „łagodnym, czarującym człowiekiem” pod maską „ryczącej bestii”, a Ric Flair powiedział: „Nikt mu nie dorówna.”

Pozostawił po sobie żonę Sky, dzieci Brooke i Nicka oraz wnuki. Jego życie świadczy o sile odkupienia w Jezusie Chrystusie.

Źródło: God Reports