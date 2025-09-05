Lee Strobel: Hollywood narzędziem demonicznego wpływu?

Autor bestsellerów i pastor Lee Strobel ostrzegł w tym tygodniu w rozmowie z Tuckerem Carlsonem, że szatan i świat demonów prawdopodobnie działają poprzez Hollywood i media masowe, aby deprawować społeczeństwo przez normalizowanie zła – podczas gdy wielu ludzi tego nie dostrzega.

„Jeśli demony naprawdę istnieją, powinniśmy być tego świadomi” – powiedział Strobel, autor książki Seeing the Supernatural: Investigating Angels, Demons, Mystical Dreams, Near-Death Encounters, and Other Mysteries of the Unseen World (Zobaczyć nadprzyrodzone: badanie aniołów, demonów, mistycznych snów, doświadczeń bliskich śmierci i innych tajemnic niewidzialnego świata).

„Największe błędy, jakie możemy popełnić wobec świata demonów, są dwa: po pierwsze – zaprzeczać, że istnieją; po drugie – dopatrywać się diabła za każdym krzakiem i przypisywać mu większą moc, niż ma w rzeczywistości. Oba są problematyczne, ale sądzę, że w naszej kulturze większym problemem jest udawanie, że demoniczna rzeczywistość nie istnieje”.

Strobel, były dziennikarz śledczy, znany z bestsellerowej książki Sprawa Chrystusa, przedstawił następnie, co uważa za strategię szatana polegającą na wykorzystaniu ogromnego wpływu mediów i przemysłu rozrywkowego do oswajania społeczeństwa z grzechem.

„Gdyby szatan był sprytny – a jest – to czy biegałby po kraju i świecie, próbując opętać albo dręczyć zwykłych ludzi? Znacznie bardziej skuteczną strategią jest udać się do Hollywood i tam oddziaływać na ludzi mających ogromny wpływ na przemysł rozrywkowy”.

„Załóżmy, że zachęca ich do tworzenia filmów i seriali, które są zabawne, pomysłowe, lekkie, jednocześnie zawierają ukryty przekaz — normalizację niemoralnych zachowań.” – dodał.

Według Strobla, kiedy widzowie się śmieją, tracą czujność i są bardziej podatni na sugestie.

Jako przykład wskazał popularny sitcom Przyjaciele z lat 90., który jego zdaniem promował „bardzo wypaczoną etykę seksualną, normalizującą życie z wieloma partnerami seksualnymi i tym podobne rzeczy — coś, co szatan z radością zaszczepiłby w kulturze amerykańskiej”.

Serial Przyjaciele, emitowany w latach 1994–2004, przedstawiał losy sześciu młodych nowojorczyków i często ukazywał ich swobodne podejście do związków i przelotnych relacji bez żadnej krytycznej refleksji.

Strobel podkreślił, że ta taktyka nie ogranicza się do kwestii seksualności, ale obejmuje również inne destrukcyjne zachowania.

„Sądzę, że szatanowi znacznie łatwiej jest oddziaływać na filmowców i twórców telewizji w Hollywood, by produkowali treści, które – nawet nieświadomie – otwierają nas na okultyzm i niemoralność”.

Carlson, odnosząc się do własnych kontaktów w Hollywood, zauważył, że skutki takiego światopoglądu widać wyraźnie w życiu wielu osób ze świata rozrywki: „to naprawdę udręczeni ludzie – z pasmem nieudanych związków, z dziećmi, które ich nienawidzą, zmagającymi się z problemami tożsamości płciowej, narkotykami”.

„To rzeczywiście się pokrywa” – skomentował Strobel, odnosząc się do przewidywanych konsekwencji osobistych wynikających z przyjmowania stylu życia promowanego przez Hollywood.

Carlson, który w ostatnich miesiącach pracy w Fox News często poruszał tematy duchowe, wcześniej podkreślał, że masowe media – zwłaszcza telewizja kablowa – mają destrukcyjny wpływ duchowy.

W rozmowie z byłym prezenterem Fox News, Claytonem Morrisem, w czerwcu Carlson stwierdził, że kanały takie jak Fox News wpajają starszym widzom bezduszny stosunek do wojny, który – jego zdaniem – jest zły.

Odnosząc się do ataku USA na Iran, Carlson mówił, że wielu starszych ludzi, z którymi ostatnio rozmawiał, domagało się wojny – co uważał za niepokojące.

„W ostatnim miesiącu niemal każda starsza osoba, z którą się zetknąłem, mówi: ‘Po prostu ich zabijmy’. Bez zastanowienia: ‘Po prostu zabijajmy ludzi’. A przecież ci ludzie wkrótce staną przed sądem Bożym. Czy naprawdę w ostatnich dniach swojego życia powinni nawoływać do zabijania?” – zastanawiał się Carlson.

„I uważam, że to przynajmniej częściowo efekt oglądania w TV tego brudu. A to jest brud. Gorszy niż pornografia. Obrzydliwe” – dodał.

Źródło: Christian Post