Laos: Szykanowanie chrześcijańskich rodzin

We wrześniu sześć chrześcijańskich małżeństw zostało aresztowanych i przez osiem godzin przesłuchiwanych przez policję. W trakcie tej długiej sesji wierzący byli naciskani, by wyrzec się wiary i zaprzestać prowadzenia nabożeństw modlitewnych. Choć dwa niedawno nawrócone małżeństwa początkowo ze strachu wyrzekły się wiary, kilka dni później odnowiły swoje oddanie Chrystusowi.

Jednak od czasu przesłuchania ci chrześcijanie nie mogą swobodnie modlić się w swojej miejscowości.

By uczestniczyć w nabożeństwach muszą teraz jeździć do pobliskiego miasta. Dodatkowo, muszą też radzić sobie z przykrym faktem, że nie są już mile widziani we własnej wsi. Podczas przesłuchania zostali poinformowani, że jeśli postanowią pozostać wierni swojemu wyznaniu, nie otrzymają od rządu żadnej pomocy.

Pomimo izolacji i innych, licznych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć, ci chrześcijanie nadal odważnie trwają w wierze. Módlmy się, by stawali się coraz silniejsi duchowo i by pogłębiała się ich relacja z Chrystusem. Niech demonstracja Bożej, bezwarunkowej miłości, miłosierdzia i przebaczenia, zawarta w ich wiernym, chrześcijańskim świadectwie, zachęci mieszkańców ich wsi do pójścia za Panem.

Źródło: VOM USA

Głos Prześladowanych Chrześcijan