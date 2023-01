Laos: Pastor torturowany i zabity

23 października w pobliżu za wsi Donkeo w prowincji Khammouane odnaleziono ciało laotańskiego pastora, porwanego kilka dni wcześniej.

Według relacji naocznego świadka pastor Sy Seng Manee został zabrany czarną ciężarówką przez trzech mężczyzn. Obserwator pomyślał, że mężczyźni ujmują przestępcę, więc nie zainterweniował; później zdał sobie sprawę, że widział porwanie pastora.

Mieszkańcy z okolicy uważają, że Sy, znany też jako pastor Seetoud, został zamordowany z powodu swoich religijnych przekonań i pracy ewangelizacyjnej. Według liderów kościoła, jego działania były monitorowane. Przed porwaniem pastor był ostrzegany przez miejscowe władze oraz krewnych i sąsiadów, że coś może mu się stać, jeśli nadal będzie dzielił się swoją wiarą.

Chociaż oficjalnie w Laosie chrześcijanie mogą swobodnie praktykować swoją wiarę i głosić Ewangelię, często spotykają się ze sprzeciwem miejscowych władz i mieszkańców. Wcześniej, w 2018 roku, pastor Seetoud był aresztowany i na krótko zatrzymany z powodu służby ewangelizacyjnej.

Pamiętajmy w modlitwach o rodzinie i przyjaciołach zmarłego pastora Seetouda. Niech ich serca wypełnia Boża łaska i pociecha, przynosząc pokój i radość pośród bólu, w świadomości, że wierny sługa Bożej Ewangelii odszedł odebrać swoją wieczną nagrodę. Módlmy się, by odpowiedzialni za atak stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, w nadziei, że odwrócą się od swoich złych dróg i będą szukać Bożego wybaczenia i zbawienia. Módlmy się też o nieustanną ewangelizację w tej społeczności, prosząc, by śmierć pastora Seetouda nie poszła na marne, ale by Bóg użył świadectwa jego życia, by jeszcze więcej ludzi przyciągnąć do Jezusa Chrystusa.

Źródła: Radio Free Asia, Anglican Ink, UCA News, Church in Chains

