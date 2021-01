Laos: Odmówiono im ryżu, bo są chrześcijanami

Po suszy, która nastąpiła wcześniej w tym roku, władze postanowiły rozdać ryż, by pomóc walczącym o przetrwanie mieszkańcom wsi. Przed rozdaniem poprosiły zwierzchnika wsi o zebranie informacji o mieszkańcach. Zwierzchnik przeszkodził siedemnastu chrześcijańskim rodzinom w otrzymaniu pomocy.

Wyrzekli się wiary

Po tym i innych przypadkach prześladowań trzy spośród siedemnastu rodzin wyrzekły się wiary. Nasza partnerska misja The Voice of the Martyrs dostarcza ryż pozostałym czternastu rodzinom.

Módlmy się, by te rodziny już wkrótce mogły same wyhodować własny ryż. Módlmy się, by były w stanie pomóc w nakarmieniu innych w potrzebie, a w swojej wsi były postrzegane jako światło.

Źródło: icommittopray.com

Głos Prześladowanych Chrześcijan