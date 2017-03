Laos: Dobytek chrześcijan jest niszczony

Władze, plemiona i rodziny stale wypędzają wierzących. W komunistycznym Laosie coraz więcej chrześcijan jest wypędzanych, a ich mienie jest im odbierane. Oprócz ogólnego wzmocnienia inwigilacji przez miejscowe władze panuje także masowe odrzucanie chrześcijan przez większą część społeczeństwa, a również ich własne rodziny.

Dom pastora spalony

20 stycznia o 1:00 w nocy dom pastora Yenga całkowicie spłonął. Rodzina Yeng była wieczorem w podróży i nie mogła na czas ugasić ognia. Pożar zniszczył cały dobytek rodziny, w tym ich skuter oraz zapasy ryżu. Jedyne, co im pozostało, to ubrania, jakie mieli aktualnie na sobie. Open Doors udzieliło finansowego wsparcia Yengowi i jego rodzinie.

Wyparcie się wiary lub wypędzenie

We wrześniu ubiegłego roku 10 rodzin chrześcijańskich zostało wezwanych przez mieszkańców wioski lub swoich krewnych do wyparcia się wiary. Wierzący otrzymali trzy dni do namysłu. Drugiego dnia zastrzelony został brat lidera wspólnoty, przez co decyzja mogła jeszcze się opóźnić. Chrześcijanie z wioski wyraźnie odczuwają, że ich obecność tam nie jest mile widziana i są naciskani do opuszczenia tego terenu. Partner Open Doors z Laosu rozmawiał z miejscowymi władzami, by polepszyć traktowanie wierzących. W mieście Kham Gerd kolejne siedem rodzin wezwano do wyparcia się Jezusa Chrystusa. Wszystkie te siedem rodzin uciekło ze swoich domów, szukając schronienia u krewnych i przyjaciół. Niektórzy z wierzących zdecydowali się jednak powrócić do miejsca, gdzie zostawili cały swój dobytek. Mówią: „Jeśli musimy umrzeć, to wolimy w swoim domu”. Trzy rodziny przyjęły ostatecznie znowu wiarę buddyjską, by móc bezpiecznie mieszkać w swojej wiosce.

„Wyprzyj się swojej wiary, inaczej stracisz pracę”

Latem 2016 r. pewien nauczyciel z prowincji Luang Prabang ciężko zachorował. Po jakimś czasie powiedział jednak, że poczuł się lepiej, gdy zdecydował uwierzyć w Jezusa. Dwa miesiące później o jego wierze dowiedział się dyrektor szkoły i poprosił go o wyrzeczenie się wiary lub zrezygnowanie z pracy. Nauczyciel odmówił porzucenia wiary, na skutek czego został zatrzymany przez policję.

Ojciec zostawia córki na zimnie

W prowincji Houaphanh, w północno-wschodniej części Laosu, za wiarę w Jezusa zostały ukarane także dwie kobiety. Ich własny ojciec związał je i pozostawił na siarczystym zimnie. Kobiety chciały uciec, jednak jak dotąd rodzice uniemożliwiają im ten plan.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Laos zajmuje 24 miejsce i należy do krajów azjatyckich o największym prześladowaniu chrześcijan.

Prosimy, módlcie się o chrześcijan z Laosu!

• Módlmy się o pastora Yenga oraz jego rodzinę, aby trwali w wierze i znowu mogli żyć w swojej wiosce.

• Módlmy się o wypędzone rodziny, aby nie porzucały wiary w Jezusa mimo trudnych okoliczności.

• Módlmy się o siostry z Houaphanh, aby udało im się uciec i mogły znaleźć bezpieczne miejsce do życia.

• Módlmy się o prześladowców, aby Bóg zmieniał ich serca, by również mogli zacząć wierzyć w Pana.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor,

Tłumacz Alicja Gubernat