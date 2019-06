Laos: Chrześcijanin pobity z powodu swojej wiary

W południowym Laosie policja pobiła chrześcijanina, próbując zmusić go do wyrzeczenia się swojej wiary.

Chrześcijanin o imieniu Agoon był członkiem grupy, która wycinała drzewa w chronionym lesie. Według anonimowego informatora, mężczyźni robili to na zlecenie lokalnych władz. Gdy na miejscu zjawiła się policja, pozostałym pozwolono odejść. Tylko Agoon, jedyny chrześcijanin w grupie, został aresztowany i oskarżony o nielegalną wycinkę.

Władze utrzymują, że aresztowanie Agoona nie miało związku z jego religią. Gdy jednak mężczyzna przebywał w areszcie, policja próbowała go zmusić do wyrzeczenia się swojej wiary, wzmagając bicie, kiedy odmawiał. Informator, który poprosił o anonimowość, uważa, że aresztowanie Agoona za wycinanie drzew było tylko pretekstem, ponieważ zatrzymanie go z powodu jego chrześcijańskich przekonań wzbudziłoby protesty społeczności międzynarodowej.

Między niewielką chrześcijańską społecznością Laosu a władzami komunistycznymi w tym buddyjskim kraju utrzymuje się stan napięcia. Chrześcijanie chcą na mocy konstytucji dochodzić swego prawa do swobodnego wyznawania wiary, a rządzący uważają chrześcijaństwo za obcą religię.

Módlmy się, by Agoon nadal trwał w wierze, mimo przemocy, jaką musi znosić. Prośmy, by Pan zainterweniował w jego sprawie, objawiając się jako jego obrońca i wybawiciel. Pamiętajmy w modlitwach również o innych chrześcijanach w Laosie, którzy doświadczają represji ze strony władz i członków swych społeczności.

Źródła: Radio Free Asia, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan