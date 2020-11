Laos: Chrześcijanie zmuszeni do opuszczenia domów

Lokalne władze wypędziły z domów siedmioro chrześcijan, zmuszając ich do zamieszkania w lesie w prowizorycznych chatach. Powodem była ich odmowa wyrzeczenia się wiary. Chrześcijanie należą do dwóch rodzin ze wsi Pasing-Kang w prowincji Salavan.

Chrześcijanie mają trudną sytuację

Od czasu ich eksmisji 10 października krewni próbowali zanosić im jedzenie i ubrania, ale przywódcy wsi zabronili dostarczania jakiejkolwiek pomocy. Członkowie rodzin obawiają się, że za udzielanie pomocy i oni mogą być wyrzuceni z domów.

Chrześcijanie stanowią około 2 procent ludności tego w przeważającej mierze buddyjskiego kraju. Komunistyczny rząd Laosu postrzega zwykle chrześcijaństwo jako religię północnoamerykańską oraz narzędzie podważania reżimu.

Mimo to, trwają w wierze – Módlmy się

Pamiętajmy w modlitwach o tych wykluczonych wierzących, którzy mimo trudnej sytuacji, nadal odważnie trwają w wierze.

Prośmy Boga, by dał im ochronę, zapewnił nowe miejsce, w którym będą mogli spokojnie zamieszkać, oraz zaopatrzył w chleb powszedni, potrzebny dla posilenia duchowego i fizycznego.

Niech znajdą pociechę w pewności, że nasz Suwerenny Pan jest prawdziwym schronieniem dla ich dusz. Módlmy się, by ich gotowość cierpienia dla Chrystusa ostatecznie posłużyła jako świadectwo, aby ich niezbawieni krewni i inni mieszkańcy ich wsi przyszli do wiary w Chrystusa.

Źródła: Christian Post, Vativan News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan