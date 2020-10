Landry Cantrell wydaje swój drugi album Glasshouse

To była długa podróż do tego miejsca dla Kalifornijczyka. Po podpisaniu kontraktu z DREAM w 2017 roku, Cantrell wydał album „Projections”. Single z tego albumu „Before You” i „Gravity” awansowały do pierwszej dwudziestki na Billboard National Audience chart. W 2019 roku Landry rozpoczął wydawanie singli z tego albumu, doprowadziły one wpierw do powstania EP-ki, a teraz do pełnowymiarowego albumu. Landry dzieli się tą podróżą i sercem, które stoi za jego nowym albumem.

Terapia

„Praca nad albumem (Glasshouse) była dla mnie procesem terapeutycznym i nie mogę uwierzyć, że w końcu jestem w stanie się nim podzielić” – dzieli się Landry. „Od pierwszego utworu do ostatniego, moje serce jest w każdej linii. Wiele z tekstów na tym albumie jest autobiograficznych. W tytułowym utworze „Glasshouse,” mówię o tym, jak to było dorastać w domu pastora. „Like A Kid” mówi o tym, jak w młodym wieku zwróciłem się do pisania piosenek szukając sposobu na rozmowę z Bogiem o tym, przez co przechodziłem. „REM” dzieli się szczegółami na temat zakochiwania się i wchodzenia w związek małżeński.

Proces

Każdy utwór to małe, osobiste zdjęcie większego obrazu, które wskazuje na Jezusa. Bóg pokazał mi bardzo wiele podczas tego procesu, pozwalając mi zagłębić się w moją relację z Nim. Mam nadzieję, że podczas słuchania tej płyty będziecie mogli wraz ze mną odbyć podróż po wzlotach i upadkach, i zobaczyć, że w każdej sytuacji Bóg jest zawsze blisko i zawsze jest wierny”.

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

Źródło: The Christian Beat

Inni wykonawcy

