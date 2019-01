Lady Gaga uważa się za prawdziwą chrześcijankę i atakuje innych

Atak Lady Gagi na Pence’a i chrześcijańskie szkoły ujawnia kolejną fazę wojny kulturowej.

Piosenkarka i aktorka Lady Gaga wstrzymała swój sobotni koncert w Las Vegas, by poprzeć niedawny, medialny atak na chrześcijańskie szkoły, i potępić wiceprezydenta Mike’a Pence’a jako „najgorszego przedstawiciela” chrześcijaństwa.

Gdy liberalna artystka muzyczna śpiewała „Milion Reasons”, nagle przerwała, by skrytykować prezydenta Donalda Trumpa za cięcia rządowe. „Są ludzie, którzy żyją od wypłaty do wypłaty i potrzebują tych pieniędzy” – powiedziała.

Potem Gaga wzięła na cel drugą parę małżeńską, mówiąc, że sama jest prawdziwą chrześcijanką, ale oni nie są, bo popierają biblijne małżeństwo.

„Dla Mike’a Pence’a, który akceptuje fakt, że jego żona pracuje w szkole zakazującej LGBTQ, jesteś w błędzie” – mówiła dalej. „Mówicie, że nie powinniśmy dyskryminować chrześcijaństwa; jesteście najgorszą reprezentacją tego, co znaczy być chrześcijaninem. Jestem chrześcijanką i o chrześcijaństwie wiem tyle, że nie żywimy uprzedzeń i każdy jest mile widziany. Dlatego niech się pan wstydzi, panie Pence, niech pan spojrzy w lustro, a zobaczy pan swoją hańbę”.

Cała tyrada została zarejestrowana i upubliczniona na Youtube.

Franklin Graham odpowiedział na Facebook’u na atak Lady Gagi na rodzinę Pence’a.

„Dla chrześcijan, naśladowanie Chrystusa oznacza podążanie za nauczaniem Słowa Bożego. Biblia wyraźnie wskazuje, że homoseksualizm jest grzechem – wśród wielu innych – i że wszystkie grzechy kosztują. Staramy się prowadzić życie w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Bóg ustala zasady, nie my; to On zdefiniował grzech, a kierowany miłością i miłosierdziem, zapewnił rozwiązanie na problem grzechu – każdego grzechu – przez pokutę i wiarę w Jego Syna, Jezusa Chrystusa” – powiedział Graham.

Gaga jest jednym z wielu głosów, które zaatakowały rodzinę Pence’a. A wszystko zaczęło się w zeszłym tygodniu, gdy druga dama oznajmiła, że będzie uczyć sztuki w chrześcijańskiej szkole, która promuje bliblijne poglądy na temat małżeństwa.

Szkoła wymaga zapewnienia zarówno ze strony uczniów, jak i kadry nauczycielskiej, że są chrześcijanami, i że będą postępować zgodnie z chrześcijańską wiarą, w tym na obszarze seksualności.

W opinii krytyków, polityka biblijnego życia jest wroga wobec społeczności LGBTQ, choć jest powszechnie stosowania przez wiele chrześcijańskich szkół w całym kraju. Ale Gaga posunęła się w tym lewicowym ataku jeszcze dalej, mówiąc, że biblijne poglądy na temat małżeństwa są sprzeczne z chrześcijaństwem.

Gdy informacja na temat Karen Pence się rozeszła, na Twitterze posypały się komentarze pod tagiem #ExposeChristianSchools, jawnie celujące w chrześcijańskie przekonania.

„Akceptuję Adama i Ewę tak samo, jak Adama i Steve’a. Zaakceptowałbym też Adama, Ewę i Steve’a, jeśli chcesz, żeby było interesująco. Naprawdę nikogo nie znieważam. Nie pozwólcie, żeby chrześcijańska szkoła wpoiła wam inne przekonanie” – ktoś napisał na Twitterze.

„*Nikt* nie atakuje chrześcijan, którzy chcą praktykować swoją religię” – stwierdził użytkownik Twittera o pseudonimie PoliticalEmilia.

„Atakujemy chrześcijan, którzy uczą dzieci, by wstydziły się tego, kim są, którzy uczą, że nauka nie jest prawdziwa, i którzy promują w szkole rasizm i homofobię” – dodał.

Wiceprezydent Pence wystąpił w obronie swojej wiary i swojej żony.

„Żona i ja już od dłuższego czasu jesteśmy osobami publicznymi, przywykliśmy do krytyki, ale muszę powiedzieć, że atak na chrześcijańską edukację ze strony największych organizacji medialnych jest dla nas głęboko obraźliwy (…) ta krytyka chrześcijańskiej edukacji w Ameryce powinna ustać” – powiedział wiceprezydent.

Matt Walsh, konserwatywny komentator The Daily Wire, powiedział, że chrześcijanie są celem w niebezpiecznej wojnie kulturowej.

„Oficjalnie weszliśmy w nową fazę wojny kulturowej. Minęły dni, gdy lewicowcy zdawali się postrzegać religię jako coś, co powinno być przypisane do domów, kościołów i prywatnych szkół. Ta bardzo niewielka doza krańcowo ograniczonej i względnej ‚tolerancji’ odeszła. Lewica nie będzie już tolerować chrześcijaństwa na żadnym forum, szczególnie w prywatnej szkole” – napisał Walsh w zeszły poniedziałek.

Emily Jones

źródło: CBN News