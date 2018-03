Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry – Renata Kijowska

„Gdyby niedźwiedzie mówiły w ludzkim języku, jestem pewien, że usłyszelibyśmy od nich historie takie jak ta” – Adam Wajrak

Choć mama ostrzegała, że ludzie mogą być niebezpieczni, niedźwiadek Kuba nie może powstrzymać ciekawości. Wraz z bratem Beniem buszuje po lesie w poszukiwaniu przygód i… kuszących przekąsek. Towarzyszą im narwana wiewióra zwana Wiórą i nowy kolega, lis Staszek. Zwierzaki są gotowe nawet włamać się do samochodu, by spróbować pysznych batonów i zapomnianych ogryzków jabłek. Do czego doprowadzi ich spotkanie z ludźmi? Jaka kara grozi za niedźwiedzie wybryki?…

„Moich synów szybko znudziły wszystkie książki, które wspólnie czytaliśmy. Chcieli czegoś więcej: prawdziwych historii z pazurem! Wypytywali o moją pracę – tym chętniej, że akurat przygotowywałam reportaże o zwyczajach niedźwiedzi. A ponieważ ich pytania się nie kończyły, sprawdzałam każdy szczegół: rozmawiałam z niedźwiedziologami, z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego, odwiedzałam obserwatorów i opiekunów, którzy o zwierzętach wiedzą wszystko. Opowiadali z wypiekami na twarzach, a ja sama miałam dreszcze, kiedy po raz pierwszy spojrzałam w oczy małej niedźwiedziczce. Losy bohaterów książki oparłam więc na autentycznych wydarzeniach – zabawnych, wzruszających, a nieraz także tragicznych. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnicie się z niedźwiedziami tak samo jak ja!”

Renata Kijowska

O autorce

Renata Kijowska, reporterka Faktów TVN i TVN24, laureatka Nagrody Dziennikarzy Małopolski, współpracowała m.in. z Radiem Plus, publikowała także w „Tygodniku Powszechnym”. Mama Tytusa i Bruna, opiekunka kundelka Odiego.

Dane książki:

Oprawa twarda

Liczba stron: 160

Wydawnictwo: Znak emotikon

Rok wydania: 2018