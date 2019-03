Kuba: Grożą mu bo chciał naprawić budynek kościoła

Pewien pastor z Kuby był wielokrotnie nękany i słyszał pogróżki za to, że próbował naprawić budynek kościoła zniszczony w czasie huraganu w 2018 roku. Nie chcąc narazić się na dalsze przeszkody ze strony władz, pastor i inni wierzący podejmowali prace naprawcze w nocy. Pomimo tego jeden z sąsiadów, którzy sprzeciwiają się naprawie budynku, groził ostatnio pastorowi maczetą.

Ponadto, lokalne władze nie pozwoliły pastorowi na rejestrację jego samochodu.

Nie zezwoliły także na ustawienie znaku przy kościele. Członkowie kubańskich władz nie respektują żadnych budynków kościelnych wybudowanych po rewolucji z 1959 roku i uważają ich naprawy za nielegalne. Jednak wiele takich budynków służy jako miejsce spotkań od wielu lat, mimo że część z nich nie ma ścian czy podłóg.

Módlmy się, aby nękany pastor, a także inni kubańscy chrześcijanie pozostali wierni pomimo prześladowań. Prośmy Boga, aby wzmacniał tego pastora i członków jego zgromadzenia, aby prace remontowe mogły doprowadzone do końca. Módlmy się także, aby chrześcijanie na Kubie nadal głosili Ewangelię, by ich rodacy mogli zwrócić się do Chrystusa.

Źródło: VOM USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan