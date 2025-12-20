Dla dzieci
RóżneZe świata

Księga Rekordów Guinnessa: „najdłużej pracująca nauczycielka szkółki niedzielnej na świecie”

20/12/2025Aktualizowane: 20/12/2025
Pam Knowles właśnie zorganizowała swoje 75. jasełka w kościele św. Anny. (Zdjęcie Kościół Anglii)

Organizacja Guinness World Records (Księga Rekordów Guinnessa) uznała 87-letnią mieszkankę Liverpoolu za „najdłużej pracującą nauczycielkę szkółki niedzielnej na świecie”.

Pam Knowles zaczęła pomagać przy szkółce niedzielnej w kościele św. Anny (St Anne’s Church) w Aigburth w 1951 roku, mając 13 lat.

Oprócz wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa, te święta Bożego Narodzenia oznaczają dla Pam jeszcze jeden ważny moment – udział w jej 75. bożonarodzeniowych jasełkach.

Siedem dekad, 16 premierów i jeden monarcha później wciąż tam jest i mówi, że nigdy nie straciła pasji do uczenia nowego pokolenia chrześcijan.

W rozmowie z Kościołem Anglii Pam mówiła o znaczeniu kościoła św. Anny w swoim życiu, podkreślając, że została tam ochrzczona, przyjęła bierzmowanie i wyszła za mąż. W tym samym kościele świętowała też 60. rocznicę ślubu ze swoim zmarłym mężem.

„Moim powołaniem było i zawsze będzie St Anne’s. Po prostu kocham ten kościół!”

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Po raz pierwszy zwrócił się do niej o pomoc w kościele jego superintendent. Po zdaniu egzaminu wyznaczonego przez diecezję Liverpoolu otrzymała pozwolenie na prowadzenie grupy dziecięcej.

Wspominając całe życie spędzone jako nauczycielka szkółki niedzielnej, Pam zauważyła, że podstawowy schemat zajęć się nie zmienił, a ponadczasowe historie, takie jak narodziny Jezusa, Jonasz i wieloryb czy ogród Eden, wciąż należą do ulubionych.

„Myślę, że małe dzieci potrafią się z tymi opowieściami utożsamić i często wnoszą własne, niewinne spojrzenie na Biblię, co jest po prostu wspaniałe”.

Dodała: „Zauważyłam, że dzieci nie są już aż tak grzeczne jak dawniej – trochę więcej biegają, teraz jest chyba trochę luźniej”.

Ponieważ tak długo nauczała wśród dzieci, wiele z jej wychowanków ma już własne rodziny.

„Nie czuję, jakbym robiła to od 74 lat, czasami mam wrażenie, jakbym dopiero zaczynała, bo wciąż pojawiają się nowe dzieci. Wspaniale było zostać wyróżnioną przez Księgę Rekordów Guinnessa – mój syn powiesił certyfikat przy drzwiach wejściowych w korytarzu, żeby goście mogli go zobaczyć, jest bardzo dumny!

„W tej chwili nie zamierzam z tym kończyć. Wciąż mam dużo energii i jestem tak samo entuzjastycznie nastawiona jak na początku!”

Źródło: Christian Today

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

20/12/2025Aktualizowane: 20/12/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Wiara w chaosie świąt Bożego Narodzenia

20/12/2025

Niemcy: Aresztowano 5 osób w związku z islamistycznym planem ataku na jarmark bożonarodzeniowy

19/12/2025

Chrześcijanin ukrywający się w Pakistanie uniewinniony od zarzutu bluźnierstwa

19/12/2025

Muzułmanie domagają się zamknięcia kościoła w Indonezji

19/12/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button