Książka: Bóg nie umarł

Bóg nie umarł to pasjonująca książka, która w Ameryce odnotowała rekordy sprzedaży i stała się inspiracją najgłośniejszego filmu religijnego ostatnich lat. Jest obowiązkową pozycją dla wszystkich, którzy nie boją się myśleć i zadawać pytań, a przy tym czują się wezwani, by podążać przez życie z Bogiem.

Niewątpliwą siłą lektury jest zapis przykładów z życia, świadectw nawróceń i gorących, intelektualnych dyskusji. Każdy kolejny rozdział odkrywa karty fascynującego pojedynku poglądów, elektryzujących zderzeń opinii o potężnym ładunku emocjonalnym.

Autor, amerykański pastor Rice Broocks,

pomaga uporządkować i ułożyć w logiczne, przekonujące argumenty wiarę chrześcijan, dając jasne, zwięzłe opisy dowodów na istnienie Boga oraz prawdziwość chrześcijaństwa.

Kto czuł, że Fryderyk Nietzsche mylił się, głosząc śmierć Boga, z pomocą tej książki będzie mógł poprzeć swoje przekonania rzeczowymi argumentami i wzmocnić dowodami ubranymi w spójne, precyzyjne wypowiedzi.

Bóg nie umarł prowadzi poszukujących i przypomina wierzącym, że:

prawdziwa wiara nie jest ślepa – jest poparta dowodami;

życie to nie przypadek – we wszechświecie istnieje cel i znaczenie;

dobro i zło nie są złudzeniem;

Bóg, który istnieje, objawił się w historii w osobie Jezusa Chrystusa.

Wszystkim, którym potrzeba oręża do obrony wiary, książka dostarcza logicznych, popartych dowodami argumentów. Wszystkim, w których rodzą się wątpliwości, pomaga ona dokonać właściwych wyborów. Wszystkim poszukującym wskazuje kierunek do tej najlepszej z dróg. Wszystkim bez wyjątku daje zaś możliwość obcowania z naprawdę mocną literaturą.

Bóg nie umarł to apologetyka na miarę XXI wieku.

Dane książki:

Autor: Rice Broocks

Oprawa: Miękka

Liczba stron: 288

Format: 142×200

Data wyd.: 2015

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rafael