Książę Filip: „wybitny przykład chrześcijańskiej służby”

Liderzy kościołów modlą się za rodzinę królewską po śmierci męża Królowej, księcia Filipa, który zmarł w wieku 99 lat.

Książę Edynburga zmarł spokojnie w Windsorze w piątek 9 kwietnia rano, z Królową u boku, mając za sobą wierną, 73-letnią służbę jako jej mąż i jako książę małżonek od czasu wstąpienia Elżbiety II na tron w 1952 roku.

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, nazwał księcia Filipa „wyjątkowym” człowiekiem, który pozostawił „ogromną” spuściznę.

„przykład chrześcijańskiej służby”

„Stale stawiał interesy innych ponad własnymi, a robiąc to, dał wybitny przykład chrześcijańskiej służby” – powiedział.

W rozmowie z BBC News, arcybiskup nazwał księcia „człowiekiem bardzo głębokiej wiary”, który miał „wyjątkowy dar prorocki”.

„Na tak wielu obszarach był o dekady naprzód… w zagadnieniach takich jak zmiany klimatyczne, dialog międzywyznaniowy” – stwierdził.

Arcybiskup poświęcił sobotni odcinek swojej audycji „Thought for the Day” (Myśl dnia) na antenie BBC Radio 4, by uczcić księcia i liczne dekady jego służby w cieniu Królowej.

„Sami możemy być zdolni do robienia wspaniałych rzeczy, ale książę Filip dał przykład czegoś jeszcze lepszego. Praca jego życia pokazała, że służba innym może nie zawsze być widoczna, ale zawsze jest zasadnicza” – powiedział.

„Ponad wszystko służył Królowej, przez 73 lata. To znaczyło odłożenie na bok tych rzeczy, do których wielu ludzi może czuć się uprawnionych, błyskotliwą karierę w marynarce wojennej, własną wybitność, i uznanie wszystkiego innego za mniej ważne, niż służba Królowej i krajowi, wykonywanie swojego obowiązku w tej służbie, chodzenie z tyłu.

Naśladował w tym przykład Chrystusa

(Książę Filip) „Naśladował w tym przykład Chrystusa, który wzywa każdego człowieka do podążania za nim” – powiedział arcybiskup.

Kardynał Vincent Nichols, zwierzchnik Kościoła Katolickiego w Anglii i Walii, zapewnił o swojej modlitwie za rodzinę królewską w obecnej „chwili smutku i straty”.

„Jak bardzo będzie nam brakowało obecności i charakteru księcia Filipa, tak pełnego życia i wigoru. Był przykładem stałej, niezłomnej lojalności i ochoczo spełnianej powinności. Niech spoczywa w pokoju” – powiedział kardynał.

Unia Baptystyczna w Wielkiej Brytanii przekazała: „Modlimy się za Jej Wysokość Królową i rodzinę królewską w czasie żałoby po śmierci księcia Filipa.

„Modlimy się, by poznali pociechę Boga. Dziękujemy za życie księcia Filipa, za wsparcie, jakie dał Królowej, i za wszystko, co wniósł do naszego narodu.

Pastor Richard Teal i Carolyn Lawrence, odpowiednio prezydent i wiceprezydent Konferencji Metodystów, uczcili ponad 70-letnie, „oddane wsparcie” księcia Filipa Królowej oraz „jego długą i wyjątkową służbę krajowi i Wspólnocie Narodów”.

„Dziękujemy Bogu za oddanie księcia setkom organizacji charytatywnych i pozytywny wpływ jego programu Award Scheme na życie milionów młodych ludzi” – powiedzieli.

„Modlimy się, by w nadchodzących dniach i tygodniach, pogrążona w żalu Królowa doznała pociechy dzięki swojej silnej wierze, i składamy nasze kondolencje jej i całej rodzinie królewskiej” – dodali.

Książę Filip był najdłużej służącym księciem małżonkiem w brytyjskiej historii.

Ogłaszając w piątek jego śmierć, Pałac Buckingham wspomniał o „głębokim smutku” Królowej z powodu odejścia jej „ukochanego męża”.

Oddając hołd, premier Boris Johnson powiedział, że książę „zainspirował życie niezliczonej liczby młodych ludzi”.

Z powodu obecnych ograniczeń związanych z koronawirusem, pogrzeb ma być skromną, prywatną ceremonią.

W sobotę 10 kwietnia o godzinie 12:00 BST (brytyjski czas letni) oddano strzały na cześć księcia.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today