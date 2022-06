Krwawy zamach na Kościół – Nie żyje około 50 Chrześcijan

Liczba zabitych i uprowadzonych chrześcijan nie jest jeszcze znana

W niedzielę 5 czerwca nieznani uzbrojeni mężczyźni zaatakowali kościół katolicki św. Franciszka w mieście Owo w stanie Ondo w południowo-zachodniej Nigerii. Chrześcijanie odprawiali nabożeństwo na pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Według doniesień mediów napastnicy zabili około 50 osób, uprowadzili starszego księdza i nieznaną liczbę wiernych – podaje BBC.

Rzecznik policji stanu Ondo Funmilayo Ibukun Odunlami powiedział agencji informacyjnej Reuters, że napastnicy strzelali do ludzi na zewnątrz i wewnątrz budynku kościoła, zabijając i raniąc wiernych. Według naocznych świadków napastnicy użyli również materiałów wybuchowych. Polityk Ogunmolasuyi Oluwole powiedział, że wśród zabitych było wiele dzieci.

Do tej pory nie podano oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych. Lekarz ze szpitala, który nie chciał podać swojego nazwiska, poinformował o co najmniej 50 ciałach przewiezionych do dwóch szpitali. Kilkudziesięciu rannych szukało pomocy medycznej, a personel szpitala był przeciążony.

Gubernator stanu Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, który odwiedził miejsce ataku i rannych w szpitalu, określił niedzielny incydent jako „masakrę”, która nie powinna się powtórzyć. Prezydent Muhammad Buhari potępił niedzielny atak jako „haniebny”.

Wzrost przemocy ze strony ekstremistów islamskich

Ataki w południowej Nigerii są rzadkie, ale ataki ukierunkowane na chrześcijan na północy i w środkowym pasie są bardzo częste. Sprawcy ataków prawie zawsze unikają kary. Nieco ponad tydzień temu został porwany zwierzchnik metodystów w Nigerii wraz z dwoma innymi duchownymi. Prałat metodystów powiedział, że zapłacił 240 000 dolarów za uwolnienie swoich towarzyszy. Dwa tygodnie temu dwóch katolickich księży zostało porwanych w Katsinie, rodzinnym stanie prezydenta Buhariego, na północy kraju. Nie zostali oni jeszcze uwolnieni.

Módlmy się o pogrążone w żałobie rodziny

„Pokojowo nastawieni wierni stali się celem śmiertelnych ataków. Jesteśmy z naszymi braćmi i siostrami w Nigerii w tym wielkim cierpieniu” – powiedział Ado Greve, rzecznik prasowy Open Doors.

Według Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors w zeszłym roku w Nigerii ponad 4650 chrześcijan zostało zabitych na tle religijnym, ponad 2500 chrześcijan zostało uprowadzonych, a wiele chrześcijańskich kobiet jest przymusowo islamizowanych i wydawanych za mąż. Doszło do ataków na około 470 miejsc kultu i kościołów.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Nigeria zajmuje 7 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

