Krok Trumpa w kierunku ochrony religijnych praw pracowników

WASZYNGTON. Administracja Trumpa ogłosiła nową propozycję, pozwalającą organizacjom opartym na wierze, które otrzymują kontrakty za pośrednictwem ministerstwa pracy, na zatrudnianie i zwalnianie w oparciu o swoje religijne przekonania.

Ministerstwo pracy informuje, że celem tego kroku jest „zapewnienie, by sumienie i wolność religijna otrzymały możliwie najszerszą ochronę dozwoloną przez prawo”. By tak się stało, krok powraca do anty-dyskryminacyjnych polityk prezydenta Obamy.

„Zaproponowany obecnie przepis pomaga zapewnić ochronę cywilnych praw religijnych pracowników” – powiedział amerykański sekretarz pracy, Patrick Pizzella. „Gdy ludzie wiary z głębokimi przekonaniami religijnymi podejmują decyzje o uczestnictwie w kontrakcie federalnym, zasługują na jasne zrozumienie swoich prawnych obowiązków i zabezpieczeń”.

Pastor Franklin Graham powiedział: „Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi i jego administracji za propozycję przepisu, mającego chronić decyzje o zatrudnieniu, podejmowane przez organizacje religijne, szczególnie te, które mogą zawierać umowy z rządem”.

„Organizacje chrześcijańskie nie powinny być zmuszane do zatrudniania osób, których przekonania są niezgodne z ich przekonaniami. To się nie uda. Powinniśmy modlić się za naszych przywódców w Waszyngtonie i dziękować Bogu za tych, którzy bronią naszych swobód religijnych w tym kraju”. Franklin Graham (@Franklin_Graham), 15 sierpnia 2019

„Bez takich środków ochrony sumienia, organizacje religijne ryzykują mierzenie się z dyskryminacją za podejmowanie decyzji o zatrudnieniu zgodnie ze swoimi przekonaniami” – powiedział Mike Berry, sekretarz generalny First Liberty Institute. „Jesteśmy wdzięczni administracji Trumpa za kolejny wysiłek w kierunku ochrony wolności religijnej wszystkich Amerykanów”.

Przeciwna propozycji Sarah Warbelow, dyrektor prawny Kampanii Praw Człowieka, nazwała ją „licencją na dyskryminację”.

Ministerstwo pracy dodało, że organizacje religijne nadal będą związane prawami stanowymi i nadal muszą stosować się do przepisów chroniących pracowników na podstawie rasy, płci i pochodzenia narodowego.

Autor: Ben Kennedy

Źródło: CBN News