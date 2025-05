Kościoły niemieckie straciły w zeszłym roku ponad milion wyznawców

W zeszłym roku niemieckie kościoły straciły ponad milion wiernych, co sprawiło, że osoby bez wyznania stały się największą grupą w kraju.

W zeszłym roku ponad milion osób opuściło największe kościoły w Niemczech, co sprawiło, że osoby bez wyznania stały się największą grupą w kraju.

Badanie przeprowadzone przez Weltanschauungen ujawnia, że zarówno Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD), jak i Kościół rzymskokatolicki straciły w minionym roku około 580 000 członków.

Warto zauważyć, że wcześniejsze badania wskazywały na jeszcze większy spadek w przypadku EKD, jednak rok 2024 był pierwszym, w którym Kościół katolicki stracił podobną liczbę wiernych jak jego protestancki odpowiednik.

W wyniku tych strat liczba osób bez wyznania po raz pierwszy przewyższyła zarówno katolików, jak i protestantów, stanowiąc 47% ogółu ludności. Kościół rzymskokatolicki wciąż reprezentuje 24% populacji, podczas gdy EKD to 21% narodu.

Z kolei liczba muzułmanów w Niemczech wzrosła o około 80 000, co w dużej mierze jest efektem liberalnej polityki imigracyjnej i azylowej.

Badania dotyczyły również praktyk religijnych. Zaledwie 6,6% katolików uczęszcza do kościoła przynajmniej raz w miesiącu, a wśród protestantów ten odsetek jest jeszcze niższy i wynosi 2,3%. Natomiast jedna czwarta rosnącej populacji muzułmańskiej w Niemczech odwiedza meczet przynajmniej raz w miesiącu.

Ta pozornie przygnębiająca sytuacja w Niemczech kontrastuje z „cichym odrodzeniem”, które najwyraźniej ma miejsce w Wielkiej Brytanii.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Towarzystwo Biblijne wskazują, że odsetek dorosłych regularnie uczęszczających do kościoła wzrósł z 8% do 12%, co oznacza, że do kościoła chodzi dodatkowe 2 miliony osób.

Wśród młodych ludzi liczby są jeszcze bardziej dramatyczne. Odsetek osób w wieku od 18 do 24 lat uczęszczających do kościoła wzrósł w ciągu ostatnich sześciu lat z zaledwie 4% do 16%. Wśród młodych mężczyzn odsetek ten wzrósł nawet do 21%.

Według doniesień nabożeństwa i uroczystości wielkanocne w całym kraju były wypełnione po brzegi zarówno w kościołach protestanckich, jak i katolickich, ponieważ coraz więcej osób poszukuje dobrej nowiny.

Źródło: Christian Today