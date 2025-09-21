Kościoły jednoczą się w modlitwie, poście i proteście na rzecz pokoju w Strefie Gazy

Kościoły i chrześcijańskie organizacje charytatywne różnych wyznań łączą siły w modlitwie o zakończenie trwającego konfliktu między Izraelem a Hamasem.

Wierni i wspólnoty kościelne są wzywani do okazania solidarności z osobami dotkniętymi przemocą, w szczególności z palestyńskimi chrześcijanami – poprzez modlitwę o pokój oraz intensyfikację apeli o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i rozpoczęcie „realnego procesu pokojowego”.

Zaplanowane działania rozpoczną się w niedzielę, kiedy to w kościołach zapadnie minuta ciszy, a następnie wspólna modlitwa autorstwa arcybiskupa anglikańskiego Jerozolimy, abp. Hosama E. Naouma.

Fragment modlitwy brzmi:

„Mocą Twojego Ducha zakończ szybko tę okrutną wojnę, uwolnij wszystkich więźniów, otocz opieką chorych i rannych, pociesz tych, którzy stracili bliskich, i otwórz drogę do sprawiedliwego i trwałego pokoju tutaj – w samej ojczyźnie, gdzie Twój Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, pełnił swoją ziemską posługę. Który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jeden Bóg, teraz i na wieki. Amen.”

Niedziela, 21 września, to także Światowy Dzień Pokoju ONZ, co zbiega się z podobnym apelem modlitewnym ogłoszonym przez Światową Radę Kościołów.

W dniach 24 i 25 września przywódcy religijni wezmą udział w „czuwaniach na czerwonej linii” – w Seneddzie w Cardiff i na Parliament Square w Londynie.

Rzecznik organizacji zaangażowanych w działania powiedział:

„Potrzeba odpowiedzi Kościołów w Wielkiej Brytanii na pogłębiający się kryzys w Izraelu i na okupowanych terytoriach palestyńskich jest pilna i oczywista. Poważna sytuacja wymaga wspólnego chrześcijańskiego świadectwa na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania.

Liczymy na jak największy udział wspólnot kościelnych w tych działaniach. Wierzymy, że jednocząc się w solidarności z osobami dotkniętymi przemocą i niesprawiedliwością, możemy wzmocnić wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni, uwolnienia zakładników, radykalnego zwiększenia napływu pomocy humanitarnej oraz rozpoczęcia realnego procesu pokojowego.”

W ramach odrębnej inicjatywy „Post dla Gazy” chrześcijanie dobrowolnie powstrzymują się od jedzenia przez określony czas – jako symboliczny gest solidarności z mieszkańcami Gazy, doświadczającymi głodu.

Wszystkie działania wspierane są m.in. przez: Churches Together in England, Churches Together in Britain and Ireland, Kościół Anglii, Kościół Metodystyczny Wielkiej Brytanii, Konferencję Episkopatu Anglii, Cytun: Churches Together in Wales, Quakers in Britain, a także organizacje charytatywne takie jak CAFOD, Christian Aid, Embrace the Middle East i Tearfund.

Jedną z osób biorących udział w działaniach jest pastor Helen Burnett, wikariuszka parafii św. Piotra i św. Pawła w Chaldon, hrabstwo Surrey.

Powiedziała:

„Gdy świat z przerażeniem obserwuje celowe wyniszczanie całego narodu – jego struktury, instytucji, ludzi – ogarnia nas poczucie bezsilności, które wysysa energię i zagraża naszej zdolności do współczucia.

Dla każdego z nas ta czerwona linia została przekroczona w innym momencie, ale tutaj, po jej drugiej stronie, naszym obowiązkiem jako ludzi wiary jest stanąć w solidarności z cierpiącymi – zwłaszcza w Gazie i na Zachodnim Brzegu.

Jezus modlił się i działał na rzecz uciśnionych – teraz my musimy się modlić i działać dla ludzi Gazy, wołać o sprawiedliwość i pokój, klęcząc na tej czerwonej linii i pamiętając, że niewinni mają imiona, a nie numery – to nasze siostry, nasi bracia, nasi sąsiedzi.”

Źródło: Christian Today